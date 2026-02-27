Muchos no se lo creen: el primer gran cambio del Almería por el ‘efecto Cristiano Ronaldo’

Cristiano Ronaldo ha comprado el 25 % de las acciones de la UD Almería, equipo que milita en LaLiga Hypermotion, a través de su filial CR7 Sports Investments, según informa su propia compañía en un comunicado. El astro portugués ha dado un nuevo paso en el mundo del fútbol, y no en lo que respecta a su trayectoria como deportista. Mientras sigue jugando en activo con el Al-Nassr, el luso arranca una nueva estrategia empresarial ligada al mundo del deporte rey, esta vez desde los despachos. Y, horas después de conocerse la operación, el club andaluz ya empieza a notar el efecto Cristiano Ronaldo.

Muchos todavía no se lo creen. Y es que la primera gran consecuencia de que el futbolista haya adquirido un cuarto del total de las acciones del Almería es la enorme repercusión a nivel mundial que ha empezado a tener la entidad indálica. Un claro ejemplo es que el club tenía algo más de 400.000 seguidores en Instagram antes de que se conociera la noticia de la compra por parte de Cristiano Ronaldo, y en apenas 24 horas ya tiene casi tres millones, por lo que ha ganado la friolera de 2,5 millones de followers en un día.

El Almería, club que compró el 25% Cristiano Ronaldo, en menos de 12 horas ya subió más de 2 MILLONES de followers en IG. LA INFLUENCIA CRISTIANO RONALDO. 🐐 pic.twitter.com/pwS4oC5t0f — MT2 (@madrid_total2) February 26, 2026

«Cristiano Ronaldo anuncia la adquisición de una participación del 25% en el club español de segunda división UD Almería, lo que supone un paso significativo en la continua expansión de su cartera global de inversiones», señala la nota. La inversión, de la que no han trascendido los términos económicos, se integra en CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación de CR7 SA, constituida para «consolidar y gestionar» las inversiones del exdelantero del Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes, en el sector deportivo.

Según el comunicado, la operación refleja el «compromiso a largo plazo» de Ronaldo con la propiedad y gestión en el fútbol profesional y representa un «hito relevante» en su carrera como deportista, empresario e inversor. Así valoró Cristiano Ronaldo ser nuevo accionista del Almería: «He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. El Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club».

El presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, se mostró «muy contento» de que Cristiano Ronaldo haya elegido el club andaluz para invertir, destacando que el portugués «conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como de la academia».