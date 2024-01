¿Quién es Rebecca Donaldson? Todo sobre la novia de Carlos Sainz Jr

En estos momentos todo el mundo está hablando de Carlos Sainz Jr debido al gesto que ha tenido con su nueva novia. Fuentes cercanas insinuaron que el deportista no había perdido el tiempo en lo que al amor se refiere, pero hasta ahora no ha habido una confirmación oficial.

El piloto de Ferrari rompió su relación con la periodista Isa Hernáez después de seis años juntos. Como no podía ser de otra forma, las especulaciones no tardaron en llegar y fueron muchos los que aseguraron que el romance se había acabado por una tercera persona. Fue en ese momento cuando el periodista deportivo Matthew J. Thompon declaró: «Los numerosos rumores de engaño que rodean su relación podrían haber sido la gota que colmó el vaso».

A pesar de que Carlos Sainz siempre ha intentado mantenerse al margen, no ha podido evitar convertirse en noticia por asuntos relacionados con su trayectoria sentimental. Desde el pasado verano algunos medios aseguraban que había vuelto a encontrar el amor en brazos de la modelo Rebecca Donaldson. Estamos hablando de una de las creadoras de contenido con más potencial del momento. Ha trabajado con las mejores marcas y ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo. Su buena fama le precede y ahora se ha visto beneficiada gracias a su noviazgo con el piloto.

En las últimas horas se ha confirmado el romance. Carlos Sainz Sr ha vuelto a hacer historia y su hijo le ha felicitado asegurando: «Ganar un Dakar no es fácil, pero ganar cuatro es de absoluta leyenda». No obstante, estas palabras han quedado en un segundo plano porque el joven apareció en el evento con Rebecca, gesto que ha servido para dejar claro que su historia de amor va en serio y que ya no le importa lo que puedan decir de él.

Rebecca, una modelo internacional

A pesar de que en España su nombre no ha sonado nunca con tanta fuerza como ahora, Rebecca es una de las profesionales más destacadas de su sector y lleva mucho tiempo dedicándose a las redes sociales. Empezó siendo modelo cuando solo tenía 17 años y lo cierto es que nunca ha dejado de trabajar en el mundo de la moda. Sus colaboraciones con marcas reputadas le han convertido en la musa de muchos diseñadores. De hecho ganó su primer concurso de belleza cuando todavía era menor de edad. Nació en Perthshire y su tierra enseguida se le quedó pequeña, así que empezó a probar suerte fuera de su país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebecca Donaldson (@iamrebeccad)

Rebecca Donaldson alcanzó una gran popularidad después de participar en el concurso ‘Top Model UK’, donde demostró que estaba preparada para representar a firmas importantes. Afortunadamente ha tenido muchas oportunidades para demostrar su talento. Es cierto que ahora todo el mundo está hablando de ella por su relación con Carlos Sainz, pero no podemos olvidar todo lo que ha hecho en la industria de la moda. Es más, ha sido imagen en publicaciones tan emblemáticas como ‘Vogue’.

La ambición de la joven no conoce fronteras y en un momento dado pensó que lo mejor para ella era crear su propia empresa. Tiene algo muy importante en común con su nuevo novio, los dos son grandes amantes del deporte. Rebecca está tan comprometida que tiene su propia firma deportiva, una marca llamada Muse Activewear que ha recibido muy buenas críticas por parte de los expertos, tanto en lo que se refiere a la calidad como en lo que se refiere al precio.

La novia de Carlos Sainz estuvo relacionada con Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio arrastra una leyenda que ha terminado perjudicando al actual novia de Carlos Sainz. Diversos medios internacionales vincularon a la modelo con el actor de Hollywood a principios de 2023. Es cierto que nunca ha habido ninguna prueba concluyente, pero fuentes cercanas insisten en que entre ellos había una relación especial, a pesar de que se cuidaron para no ser fotografiados. Rebecca siempre ha querido ser conocida por su trabajo, de ahí que haya huido de la crónica social, a pesar de que haya hecho acto de presencia en el Rally Dakar.

Tampoco podemos de perder de vista que la modelo fue novia de el que fuera pareja de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos. Todo esto ha hecho que su relación con Carlos Sainz este en boca de los mejores periodistas y cada vez son más los que están investigando al respecto. No obstante, no hay nada malo que decir de ella. Está muy enamorada y así lo ha demostrado durante su última aparición pública.

Gracias a esta historia, la empresa que fundó Rebecca ha ganado mucha notoriedad pública. Es evidente que ha salido beneficiada del romance, a pesar de que ella nunca ha buscado llamar la atención de nadie. Su único objetivo es seguir ejerciendo su profesión en la más absoluta tranquilidad, así lo han asegurado personas que tienen una vinculación directa con ella.