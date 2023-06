Después de la ruptura de Fernando Alonso y Andrea Schlager en los últimos meses, otra ruptura se ha dado a conocer dentro de la parrilla de la Fórmula 1. Y esa es la del otro piloto español, Carlos Sainz, que habría tomado la decisión de poner punto y final con su pareja tras seis años de relación. El piloto de Ferrari y su pareja, de 27 años, tenían una relación de lo más discreta y pocas veces se les había podido ver en público.

Isabel es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un máster en la revista Vogue. Con 27 años ya cuenta con una dilatada carrera profesional en el sector de la moda y, a día de hoy, es jefa de estilismo de la marca de ropa Scalpers.

Carlos Sainz e Isa Hernáez habrían tomado la decisión de separarse después de seis años de relación. Según informa el periodista británico Matthew J. Thompson, el piloto y su pareja habrían decidido separarse hace unas semanas, siendo «los numerosos rumores de engaño que les rodeaban» la posible «gota que colmó el vaso».

Este periodista deportivo, con amplia experiencia dentro de la Fórmula 1 ya adelantó hace una semana en exclusiva el romance entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez, mostrando una imagen de la periodista junto a sus hijos y el piloto en la previa al Gran Premio de Mónaco. Pocos días después se pudo confirmar esta noticia cuando ambos fueron fotografiados en el interior de un coche conducido por el asturiano.

💔 Carlos Sainz and Isa Hernaez have broken off their relationship after dating for 6 years. The numerous cheating rumours surrounding their relationship might have been the last straw. Carlos Sainz is now apparently single. pic.twitter.com/MiKjTr56BP

— Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) June 1, 2023