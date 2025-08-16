Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Espanyol - Atlético de Madrid de la Liga Este Espanyol - Atlético de Madrid corresponde a la jornada 1 de la Liga El Espanyol - Atlético de Madrid se jugará en el RCDE Stadium

El Atlético de Madrid y el Espanyol se estrenan esta temporada enfrentándose en el partido que corresponde a la jornada 1 y que se jugará en territorio periquito, en el RCDE Stadium. Los hombres del Cholo Simeone se han reforzado bastante bien y esperan tener un inicio en el que puedan sumar tres puntos. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo juega se juega el Espanyol – Atlético de Madrid: el partido de la Liga

El Atlético de Madrid viaja a la Ciudad Condal para medirse al Espanyol en el RCDE Stadium en el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Ambos conjuntos se estrenan esta temporada de manera oficial y, obviamente, buscarán llevarse los tres puntos. Los periquitos esperan poder darle una alegría a su afición ante un cuadro colchonero que siempre sufre cuando acude a Cornellá, pero el Cholo Simeone y sus pupilos esperan poder empezar con buen pie y no empezar con un pinchazo esta temporada que promete ser apasionante para ellos.

A qué hora se juega el Espanyol – Atlético de Madrid de Liga

La Liga ha programado este apasionante Espanyol – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 1 del campeonato español para este domingo 17 de agosto. El horario que escogió el organismo que preside Javier Tebas fue el de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del choque para que el balón pueda rodar de manera puntual en el RCDE Stadium.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Espanyol – Atlético de Madrid

Uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva de forma parcial los diferentes encuentros del campeonato liguero fue Movistar+. Este Espanyol – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 1 de la Liga se podrá ver a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga. El primero de ellos está incluido en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para acceder al segundo será necesario tener activa la suscripción pertinente.

Por otro lado, todos los amantes del fútbol y campeonato español, además de los hinchas del cuadro periquito y del combinado que dirige el Cholo Simeone también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Espanyol – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 1 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para poder ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets o smarts TVs. Hay que destacar también que esta plataforma de pago tiene disponible su página web para acceder a ella mediante un ordenador.

Además, hay que recordar que, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás diariamente la mejor información sobre el campeonato liguero y también todo lo necesario acerca de la previa de este choque que corresponde a la jornada 1 de la Liga y que se disputa en el RCDE Stadium. Una vez se escuche el pitido final en Cornellá publicaremos la crónica del Espanyol – Atlético de Madrid y también compartiremos todas las reacciones relevantes que se produzcan por parte de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Espanyol – Atlético de Madrid

Cabe recordar que todos aquellos hinchas del cuadro colchonero y del blanquiazul que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Espanyol – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 1 de la Liga podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el RCDE Stadium para contar lo que esté ocurriendo en este partidazo entre dos clubes históricos de nuestro país.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Espanyol – Atlético de Madrid

El RCDE Stadium, ubicado en el barrio barcelonés de Cornellá, será el escenario donde se dispute este apasionante Espanyol – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 1 de la Liga. Este recinto fue inaugurado en 2009 y en él caben unos 40.000 aficionados, por lo que se espera una buena entrada para animar a los suyos a dar la sorpresa contra el equipo del Cholo Simeone. Además, hay que destacar que este estadio fue una de las sedes elegidas para estar presente en el Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Mateo Busquets para que dirija la contienda entre el Espanyol y el Atlético de Madrid en la jornada 1 de la Liga. Jorge Figueroa estará controlando todo en el VAR analizando todas las acciones polémicas que se le escapen a su compañero para, en el caso de ser un error flagrante, avisarle y recomendarle que vaya a revisarla a la pantalla que estará situada en la banda del RCDE Stadium.