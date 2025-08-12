El Atlético lo tiene claro: hay que sumar nueve puntos antes del parón. Simeone se marca como objetivo ganar a Espanyol, Elche y Alavés en el arranque de la Liga, aunque hay que recordar que la pasada temporada no pudo imponerse ni en Cornellà ni en Mendizorroza, pero uno de los desafíos que se ha impuesto el entrenador argentino es acabar con su mala racha en los campos de los equipos pequeños, una sangría que le ha costado puntos dolorosísimos en los últimos cursos.

El estadio de Cornellà Prat será el punto de partida de una nueva temporada en la que el Atlético ha mutado su piel de manera considerable, con siete nuevos fichajes hasta el momento tras la llegada del italiano Raspadori, anunciado ayer como jugador rojiblanco. Una profunda metamorfosis que tiene por objetivo volver a conseguir que el equipo pelee la Liga, y eso pasa por sumar de a tres en campos como el del Espanyol que tradicionalmente se le dan muy mal a Simeone, que hasta ahora no ha dado con la piedra filosofal que le permita imponerse en escenarios en los que la calidad de sus futbolistas debería ser diferencial.

Tras el Espanyol vendrá el Elche, en el que será el debut rojiblanco en el Metropolitano esta temporada, y antes de que la Liga se interrumpa por primera vez en este curso tocará viajar a Mendizorroza, otro estadio que se le atraganta al Cholo. Es evidente que, a pesar del discurso del partido a partido, hay que llegar al parón con nueve puntos para evitar que surjan las primeras dudas sobre un proyecto muy ambicioso en el que se ha invertido mucho dinero.

Aunque estamos a comienzos de semana, por otro lado, todo hace indicar que en Cornellà el Atlético va a jugar con un once muy parecido al que lo hizo en Newcastle el pasado fin de semana, en el último amistoso de la pretemporada. Recordemos que la alineación fue la formada por Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Gallagher, Cardoso, Giuliano, Almada, Álex Baena y Julián, aunque Griezmann, que rindió a buen nivel, tiene también posibilidades, al igual que Barrios, ya recuperado de su lesión.