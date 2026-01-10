Palo al precio del tabaco en 2026: la nueva subida del Gobierno a Marlboro, Fortuna y otras marcas

El inicio de año suele llegar con cambios en impuestos, tarifas y precios regulados, y el tabaco no es una excepción. Aunque la primera semana de enero de 2026 no arranca con una actualización inmediata en el Boletín Oficial del Estado, los fumadores ya vienen notando los ajustes que se aplicaron a finales de 2025 y que siguen vigentes para este comienzo de 2026 y como mínimo hasta mediados o finales de mes. En España, donde el 22,1% de la población mayor de 15 años se declara fumadora según el INE, cada modificación en estas tarifas tiene impacto directo en millones de consumidores y en los estancos que dependen de ellas.

La normativa establece que los precios del tabaco sólo pueden modificarse a través del BOE, lo que convierte cada actualización en un proceso oficial y regulado. Las marcas solicitan la revisión de sus tarifas y el Estado las publica semanalmente en forma de resolución. Esto hace que, en función del fabricante, unas marcas suban, otras bajen y algunas permanezcan igual. Sin embargo, durante las semanas navideñas el BOE no publica estas modificaciones al considerarse periodo inhábil administrativo, de modo que cualquier variación queda aplazada hasta pasada la festividad de Reyes. Esto significa que el mercado de 2026 arranca con los valores fijados previamente, aunque buena parte de las marcas más populares actualizó sus precios durante las últimas semanas de diciembre. Marlboro, Chesterfield, Philip Morris, L&M y otras referencias importantes aplicaron cambios antes del cierre del año. La mayoría fueron al alza, aunque algunas presentaciones puntuales experimentaron ajustes a la baja. El caso de Fortuna, que también modificó varias de sus presentaciones, forma parte de esa dinámica habitual en estas fechas.

Palo al precio del tabaco en 2026: la nueva subida del Gobierno

Aunque el BOE no ha publicado variaciones durante los primeros días de enero, sí se mantienen las modificaciones vigentes antes del periodo navideño. En el caso de Chesterfield, por ejemplo, productos como Chesterfield Blue Duro están fijados en 6,10 euros por cajetilla, mientras que la gama Label presenta precios diferenciados: 5,00 euros para la cajetilla de 20 cigarrillos, 5,60 euros en la de 23 y 5,10 euros en el formato largo. Dentro de la línea Original, las tarifas oscilan entre los 6,00 euros del blando y los 6,10 euros del duro, con variantes como los 100’s y los 25’s que también mantienen precios propios.

En el segmento L&M, las últimas actualizaciones dejaron la versión Blue Blando en 5,75 euros, mientras que Blue Label Duro aparece en 5,85 euros y referencias como First Cut se sitúan en 5,55 euros. El formato First Cut 100’s, por su parte, se mantiene en 5,25 euros, siguiendo la dinámica de precios diferenciados por formato y tamaño.

La gama Marlboro, también presentó ajustes a finales de 2025 que se aplican este 2026. Entre los valores vigentes figuran productos como Marlboro Gold Duro en 6,25 euros, Marlboro Red Duro también en 6,25 euros y variantes más específicas como Crafted 35, que se sitúa en 8,70 euros. El Crafted Arctic mantiene un precio de 5,50 euros, el Crafted KSB en 5,10 euros y versiones especiales como Red 40’s ascienden a 11,70 euros. El año comienza, por tanto, con una estructura de precios muy marcada por la diversidad de presentaciones y el comportamiento individual de cada marca.

Cómo queda Fortuna tras las modificaciones previas del BOE

Fortuna es una de las marcas que más variedad de productos presenta y, en consecuencia, una de las que más cambios acumula para este arranque de 2026. Según el último listado oficial, el tabaco de liar Fortuna (30 g) se sitúa en 7,10 euros, mientras que la edición limitada Fortuna Red Line 21 aparece en 4,95 euros. El formato 100’s Largo mantiene un precio de 4,50 euros, y el envase de 180 g para liar o entubar figura en 21,10 euros.

Entre las presentaciones intermedias se encuentran Fortuna 23, con un precio de 5,70 euros; Fortuna 29, que marca 7,00 euros; y Fortuna 37, que asciende a 9,05 euros. Las series especiales, como Fortuna 46 Limited Edition, alcanzan los 11,20 euros, mientras que el cubo de 80 g para liar se sitúa en 18,15 euros. La variante Fresh, una de las más populares dentro de la línea moderna de la marca, aparece actualmente en 4,60 euros.

Para saber todos los precios al detalle del resto de marcas, Hacienda tiene un buscador actualizado con los precios vigentes en expendedurías de tabaco y puntos de venta con recargo. Este sistema permite consultar como decimos, cualquier marca, formato o presentación, tanto en cigarrillos como en cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa. Es la referencia que utilizan estancos y comercios autorizados para aplicar los precios oficiales.

Es de esperar sin embargo, que en nada el BOE publique de nuevo el listado de precios actualizado, por lo que el mercado experimentará un nuevo movimiento de precios, como ocurre prácticamente cada año en estas fechas. Hasta entonces, la referencia sigue siendo ese listado oficial de Hacienda, que recopila todas las presentaciones disponibles y que sigue vigente durante estos primeros días del mes de enero.