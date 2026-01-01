El año 2026 viene cargado de cambios, que en algunos casos suponen un incremento de costes. En concreto, se esperan subidas en los precios de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones y en la electricidad, así como el alza del coste del peaje de las autopistas.

En lo que se refiere a la electricidad, los costes fijos del sistema eléctrico, como los cargos netos -que establece el Gobierno-, se elevarán algo más de un 10% en 2026 respecto a 2025. Mientras, los peajes eléctricos, que establece la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), registrarán en 2026, en términos medios, una subida del 0,5% con respecto a los del ejercicio 2025.

En el lado de las telecos, Movistar subirá sus tarifas convergentes (las que combinan distintos servicios como el móvil, el fijo, la fibra o la televisión) en torno a un 4% a partir del próximo 13 de enero. El encarecimiento más habitual se situará en torno a los 3 euros mensuales (36 euros al año), si bien la mayoría de los incrementos estarán por debajo de los 5 euros (60 euros al año).

Por su parte, Vodafone España ha desligado el incremento de los costes de sus tarifas del IPC y a partir del 8 de enero de 2026 aplicará una subida media del 3,9% en sus paquetes convergentes. Esto supondrá un encarecimiento medio de unos 2,5 euros al mes (30 euros al año) y de un máximo de 6 euros (72 euros al año), aunque todo depende de los servicios contratados.

En tanto, Digi ha anunciado que en 2026 tampoco subirá el precio de sus tarifas, algo que no ha hecho en los 17 años que lleva operando en España.

Los peajes de autopista aumentan un 4,68% sus costes

Por otro lado, con la entrada del 2026 se han actualizado los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para el nuevo año, con un alza de los costes hasta el 4,68%.

De esta forma, a partir del 1 de enero de 2026, las tarifas subirán entre el 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

Otro coste que se incrementa es el envío de paquetes. Así, por los envíos de mensajería de menos de un kilo se pagará 17,09 euros, un 5,49% más, y por el de más de 20 kilos 48,11 euros, un 5,5% más. El paquete internacional de menos de 5 kilos costará 50,7 euros, un 7,42% más, si se envía a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gibraltar, Grecia, La Bahía de Guernsey, Irlanda, Italia, Isla de Jersey, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, Suiza, Ucrania y Vaticano.

Se prorroga el descuento del abono transporte

No obstante, no todo se traduce en subidas, ya que en materia de transportes, el Gobierno ha vuelto a prorrogar los descuentos que se vienen aplicando desde 2022, aunque en 2026 no será necesario que las comunidades y ayuntamientos aporten un 20% de descuento adicional para que los títulos de transporte tengan un mínimo de descuento del 20% que aportará el Estado.

Además, a partir del 19 de enero se podrá comprar el nuevo abono único de 60 euros (30 euros para jóvenes de hasta 26 años), que es válido en todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia, así como en los autobuses de largo recorrido.

Este nuevo abono no sustituye a los actuales, por lo que seguirán vigentes todos los que se usan ahora, incluido el de 20 euros mensuales para todos los trenes de Cercanías de España o los bonos de 10 y abonos autonómicos y locales.