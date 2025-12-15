El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entra en modo electoral. El líder socialista ha anunciado este lunes la creación de un abono de transporte único con validez para viajar por todo el país que incluya la media distancia, cercanías y autobuses. Esta tarjeta tendrá un coste de 60 euros para el público general y 30 euros para los jóvenes. Así lo ha anunciado durante la presentación del informe Cumpliendo 2025 en La Moncloa. Se trata de una comparecencia en la que repasa la ejecución del programa político del Ejecutivo socialista con la que intenta sacar pecho de los hitos y avances de su Gobierno de manera semestral.

Sánchez ha manifestado que este anuncio se materializará en el último Consejo de Ministros: «Llevaremos un real decreto ley con el que vamos a crear un abono de transporte único en todo el país».

«Estará disponible durante el mes de enero y esperamos que, progresivamente, se vayan adhiriendo todas las redes de transporte autonómicas y locales», ha expresado. De ese modo, ha llamado a las comunidades, que en su mayoría están encabezadas por dirigentes del PP, para asegurar que haya un «acceso asequible» a este tipo de servicios.

El coste de este servicio será de 60 euros al mes para que el público general pueda viajar por todo el país y 30 euros para jóvenes. «Un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual gracias a este abono único», ha detallado. Asimismo ha celebrado que, gracias a esta medida, habrá «2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día».

«Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora», ha manifestado el dirigente socialista. El abono, en todo caso, sólo permitirá que se utilice en la red estatal de transportes, entre las que está cercanías, media distancia y los autobuses de esa red.

Nuevo ciclo electoral

Este anuncio se enmarca dentro del nuevo ciclo electoral que da el pistoletazo de salida con los comicios autonómicos en Extremadura, el próximo 21 de diciembre. Allí la candidata popular María Guardiola parte con ventaja frente a un PSOE en retroceso en la comunidad y que está liderado por Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación de Badajoz cuando Gallardo la encabezaba.

Tan es así que Sánchez ha adelantado este año la comparecencia para analizar el balance del año, el informe Cumpliendo 2025, y sacar pecho por su gestión coincidiendo con este nuevo período electoral.

Además, Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha anunciado oficialmente este lunes un adelanto electoral para el 8 de febrero de 2026 en su autonomía. Esta cita será relevante porque obligará a la portavoz de Gobierno, Pilar Alegría, a abandonar el Ejecutivo para poder presentarse como candidata del PSOE en la región, ya que es la líder de la formación en la comunidad.

Sánchez, por tanto, tendrá que afrontar una crisis de Gobierno, es decir, nombrar a otro de los miembros del Ejecutivo como portavoz del mismo en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

Además, durante el próximo año se celebrarán las elecciones en Castilla y León y en Andalucía, ya que se cumplen cuatro años desde los últimos comicios. De este modo, se sumarán a los otros dos que se celebrarán en las próximas semanas y completarán este ciclo electoral.