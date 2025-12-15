Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance político del año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace hoy un balance del año en medio de la crisis que vive el Ejecutivo a causa de las tramas de corrupción que afectan al PSOE. Esta será una rueda de prensa desde Moncloa ante los medios de comunicación donde ofrecerá el tradicional balance de lo que ha ocurrido este 2025, un año marcado por la trama que salpica a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo.