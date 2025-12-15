El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reducido los escándalos sexuales y de corrupción del PSOE a meras campañas de «ruido» y «fango» contra el Ejecutivo y su partido. Así lo ha manifestado este lunes en La Moncloa en la presentación del informe Cumpliendo 2025, con el que repasa la ejecución del programa político del Ejecutivo socialista y trata de sacar pecho de los hitos y avances de su Gobierno de manera semestral.

«El compromiso del PSOE y del Gobierno progresista con el feminismo es absoluto», ha asegurado el líder socialista. «Somos la primera organización política afrontar el problema del acoso y los abusos con transparencia, contundencia y protegiendo a toda denunciante», ha subrayado Sánchez. Y ha recalcado que «el acoso no tiene un carné, pero la contundencia contra el abuso sí tiene unas siglas: las del PSOE».

En su lugar, el presidente del Gobierno ha asegurado que los miembros de su Ejecutivo están «cargados de determinación, convicción y energía» para seguir adelante.

Además, ha criticado al PP por sumarse a las críticas por la gestión de las denuncias de los casos de abuso sexual y de corrupción en el seno de su partido y su Gobierno. «No vamos a aceptar lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que la cuestionan», ha espetado.

«Frente a los casos de corrupción, mi Gobierno y mi partido han actuado con contundencia y no con opacidad y no entorpeciendo la labor como en el pasado», se ha vanagloriado Sánchez, a la vez que ha criticado la acción de su predecesor en La Moncloa, el popular Mariano Rajoy.

Macrooperación por la corrupción

Esta rueda de prensa, en la que Sánchez ha hecho balance del año, ha llegado en medio del escándalo de corrupción que afecta a su Gobierno y al PSOE. Los juzgados investigan una presunta red de mordidas cobradas por destacados miembros del Ejecutivo y personas tan relevantes del partido como el que fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE Santos Cerdán, su predecesor y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el ayudante de éste, Koldo García, entre otros altos cargos.

En los últimos días también se ha producido la detención y posterior liberación de la ex militante socialista, Leire Díez, que saltó a la luz pública después de que se conocieran sus reuniones con empresarios imputados por casos de corrupción en los que le ofrecía beneficios judiciales a cambio de información para desacreditar a la Guardia Civil, fiscales anticorrupción o adversarios políticos.

En esa misma macrooperación judicial de este mismo mes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo varios registros en las sedes de diversas empresas públicas también se detuvo al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y a Antxon Alonso, socio de Cerdán. En concreto, la Guardia Civil registró la SEPI, la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), Mercasa y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides).

#MeToo en el PSOE

En el seno del partido también ha explotado un #MeToo con varias denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas que se inició con los testimonios del que iba a convertirse en el sucesor de Cerdán, Paco Salazar. Este era un estrecho colaborador del jefe del Ejecutivo en La Moncloa. Además de él, también abandonó el partido y Presidencia del Gobierno su mano derecha, Antonio Hernández, después de que las víctimas apuntaran que habría presionado para que no elevasen la voz contra Salazar.

Después de él, también aparecieron denuncias por acoso sexual contra Antonio Navarro, el que fuera líder socialista en Torremolinos; José Tomé, ex presidente de la Diputación de Lugo; Javier Izquierdo, hasta esta semana miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE; Toni González, ex alcalde de Almussafes y número dos del PSOE de Valencia, o el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez.

Este año, la comparecencia para analizar el balance del año y sacar pecho por su gestión se ha adelantado coincidiendo con el inicio del período electoral que da el pistoletazo de salida con los comicios autonómicos de Extremadura, el próximo 21 de diciembre.