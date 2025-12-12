Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, vuelve a disparar con balas de fogueo contra su presidente, Pedro Sánchez, mientras ni se plantea abandonar su sillón en el Ejecutivo. La líder de Sumar, en su enésimo brindis al sol, ha exigido a Sánchez un «cambio radical» en el equipo de Gobierno, al que pertenece, justificándose en que «así no podemos seguir».

Díaz pide que Sánchez acometa un «cambio profundo en el Gobierno» y que actúe con inmediatez con medidas anticorrupción, tras los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Correos y en varios ministerios, y de las detenciones de la fontanera del PSOE, Leire Díez, y del socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso.

La líder de Sumar defiende su honestidad y asegura que «se acabaron las reflexiones, los cambios y las reformas cosméticas». «Hay un punto y aparte y toca actuar», ha avisado en declaraciones a La Sexta. Díaz, preguntada por la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas, no ha querido mojarse, pero ha insistido en que el Ejecutivo «tiene que ser reformulado en profundidad».

Además, ha instado al PSOE a dar explicaciones por estos casos y tomar decisiones, dado que estar callados no beneficia a nadie. «Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta». Es más, ha agregado que si ella fuera presidenta, estaría «compareciendo en estos momentos».

«Si fuera presidenta, cambiaría el Gobierno de arriba a abajo, presentaría un programa de mínimos sobre regeneración democrática. Algo muy básico proque la aritmética parlamentaria es la que es. Y empezar a actuar», ha dicho Yolanda Díaz, que recalca que el Ejecutivo necesita «un plan de acción inmediato», pero no quiere ni oír hablar de que Sumar rompa la coalición de Gobierno con el PSOE. «Esto no va de líneas rojas», ha dicho este viernes.

El PP reacciona contra Díaz

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, se ha pronunciado en las redes sociales tras conocer las palabras de Yolanda Díaz. «Vuelve a enfadarse mucho pero sin soltar el sillón», ha indicado la dirigente popular este viernes, destacando también, con ironía, la «honradez comunista» de la que hace gala Díaz en su opinión.

En miércoles, en el hemiciclo, Muñoz ya retrató a Yolanda Díaz tras la intervención de la líder de Sumar. La portavoz del PP incidió en la soledad de su rival política en los escaños pertenecientes a miembros del Gobierno. «¿Está usted viendo la bancada?», le preguntó la diputada popular, señalando los sillones vacíos de sus compañeros en el Consejo de Ministros, incluido el del presidente Pedro Sánchez. «Mire la bancada azul, está sola», exclamó.