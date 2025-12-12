El PNV, uno de los socios parlamentarios del Gobierno, da por finiquitado a Pedro Sánchez como presidente y apuesta por que habrá elecciones generales en 2026. La «crisis» que vive el Gobierno hace que este viernes Maribel Vaquero, portavoz de la formación vasca en el Congreso de los Diputados, haya mostrado el sentir de un partido clave en la legislatura.

El aumento de la gravedad de los casos de corrupción en el PSOE, que en las últimas horas se ha avivado con las detenciones de la fontanera del partido, Leire Díez, y de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, se suma a la «grieta» abierta en la formación liderada por Pedro Sánchez debido a las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, José Tomé o Antonio Navarro.

Vaquero ha admitido que Sánchez «tiene el botón» para convocar elecciones generales y, a continuación, ha reconocido que no sabe cuánto podrá «aguantar» el presidente del Gobierno «con la crisis que tienen» en el PSOE. Además, ha recalcado que a la trama de corrupción abierta en la formación, se suma «la grieta que se está abriendo dentro de su propio partido con el tema de las denuncias de las mujeres de acosos sexuales».

En una entrevista en Onda Vasca, Vaquero admite que el panorama estatal es «bastante complicado y el peligro de la legislatura cada vez es más grande». Asimismo, ha criticado a un Gobierno que, dice, «no sabe contestar con contundencia a todo aquello que se le está viniendo encima», por los presuntos casos de corrupción relacionados con ex cargos socialistas o con denuncias por presuntos casos de acoso sexual dentro del PSOE.

Tras reiterar que es el presidente Pedro Sánchez el que «tiene el botón para convocar las elecciones», Vaquero ha señalado que no sabe cuánto va a poder aguantar con «la crisis que tienen», y ha puesto el foco en «la grieta que se está abriendo dentro de su propio partido con el tema de las denuncias de las mujeres de los acosos sexuales».

La dirigente del PNV cree que el Gobierno está «un poco desnortado» y «no está tomando las riendas» de una situación de suma gravedad, algo que hace que «la preocupación» sea «todavía mayor». Además, considera que existe «enfado sobre todo dentro de las filas socialistas», y en concreto de las mujeres del PSOE «que no entienden qué está pasando dentro del partido».

Serenidad en el PNV

Si bien desde el PNV aseguran que quieren «actuar con serenidad ante la gravedad» de la situación, Maribel Vaquero ha pedido a Sánchez que «actúe con contundencia y transparencia».

«Estamos nosotros también haciendo un seguimiento de todas estas noticias, de los casos que van saliendo día a día», ha asegurado la portavoz, que añade que «muchas veces actuar de cualquier manera y precipitadamente tampoco es bueno, hay que hacerlo desde la responsabilidad que cada uno tiene asumida. Es verdad que solo somos cinco diputados en el Congreso de los Diputados, pero lo que queremos es hacer una labor responsable», ha precisado, sobre su representación en la Cámara Baja.