Inda: «Algún ministro de Sánchez está en el ajo de las denuncias de acoso para llevárselo por delante»

«Algún ministro de Sánchez está en el ajo de las denuncias de acoso sexual en el PSOE para llevárselo por delante». Lo ha afirmado Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en el programa Horizonte de Iker Jiménez. Para Inda está claro que hay «fuego amigo viendo a Sánchez débil y han dicho vamos a por él». El directo de OKDIARIO ha señalado: «Cuando pueda probar qué ministro es lo diré». En el ambiente del programa han sobrevolado los nombres de Óscar López y de su alter ego, Antonio Hernando, este último, fundador junto a Pepe Blanco de la consultora Acento.

«Insisto, si las denuncias se conocen de hace años, ¿por qué se actúa ahora?», ha remarcado. Eduardo Inda lo ha explicado así: «El primer sanchismo se deslinda de Sánchez cuando le fuerzan a renunciar en 2016 y va a las primarias de 2017. Estos personajes de los que hablo, que se la tienen jurada a Pedro Sánchez, estaban entonces en la candidatura rival de Sánchez. Sánchez gana las primarias de 2017 contra todo pronóstico y Sánchez luego los recupera. Y ahora son los mismos personajes que se acuerdan, años después, de las denuncias de acoso». Para Eduardo Inda, «blanco y en botella … están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para ajustar cuentas con Sánchez».

Horizontes, de Iker Jiménez, ha analizado las detenciones de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso. Inda tiene claro que «ni Vicente Fernández ni Leire Díez pillaban [comisiones] sólo para ellos» y que, tal y como ha publicado OKDIARIO, «si Leire Díez habla cae el Gobierno porque ella misma dijo que si el PSOE la deja tirada y la meten en la cárcel, que se preparen».

Para Eduardo Inda, las operaciones de la UCO y la UDEF en la SEPI, en Plus Ultra y en otras empresas estatales en las últimas horas son «un salto cualitativo» en la investigación de los caso de corrupción del Gobierno de Sánchez. Y ha añadido, también al hilo de la foto de Koldo García con Delcy Rodríguez en el Palacio presidencial de Miraflores en 2021, que ha publicado OKDIARIO: «Koldo fue a hablar con Delcy de petróleo mandatado por el gobierno». Inda ha concluido: «Zapatero empieza a estar acorralada»