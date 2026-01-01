El presidente de Gabón interviene a su selección por los malos resultados en la Copa África

Brice Clotaire Oligui Nguema, recientemente nombrado como presidente de Gabón, ha decidido intervenir al equipo nacional de fútbol por sus malos resultados en la Copa África. El político, de 50 años, ha decidido echar a todo el cuerpo técnico de Thierry Mouyouma e inhabilitar para estar con la selección a Pierre-Emerick Aubameyang, el mejor jugador de la historia del país, y a Bruno Ecuele Manga.

El dirigente de Gabón, además, emitió un durísimo comunicado contra los jugadores. «Es una parte de la identidad nacional la que se ve debilitada y deshonrada. El equipo nacional pone de relieve dos problemas importantes que reflejan, en realidad, deficiencias estructurales persistentes: la falta de método y la dispersión de recursos», dijo Nguema, quien quiere implantar una formación militar en el conjunto y que ha señalado al equipo como un mal ejemplo para la sociedad.

Gabón ha hecho el ridículo en la Copa África al terminar último del grupo F de la competición. El equipo perdió contra Costa de Marfil, Camerún y Mozambique en el evento siendo especialmente traumática su derrota contra sus vecinos marfileños. El conjunto llegó a ponerse por delante 2-0 en los 21 primeros minutos y terminó perdiendo por 2-3 contra los suplentes del equipo verde, ya clasificado para la siguiente ronda.

«El gobierno decide la disolución del personal técnico y la suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang», aseguró Nguema en un mensaje dirigido a la nación.

Gabón perdió hace un par de meses sus opciones de clasificarse para el Mundial de 2026 tras perder en la prórroga contra la Nigeria de Osihmen dejando muy en duda el papel del equipo en estos momentos. La derrotas y la imagen dada durante la Copa África han sido la puntilla para que el gobierno del país tome cartas en el asunto.