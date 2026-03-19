El bar en el que Santiago Segura grabó ‘Torrente presidente’: en qué ciudad está y precio de la carta

Santiago Segura sigue celebrando el éxito que está consiguiendo Torrente presidente, la sexta entrega de su saga protagonizada por José Luis Torrente. Como en las anteriores (excepto la que se grabó en Marbella), las calles de Madrid y sus barrios han sido los platós que han servido para grabar la gran mayoría de las escenas que se pueden ver en el cine. El cuarto mejor estreno de la historia del cine español (según datos de Comscore) ha regresado a los barrios de Ventilla y Tetuán, aprovechando sus pequeñas calles, las casas bajas y el paisaje, que en algunas de las zonas recuerda todavía a un pequeño pueblo. Sus empinadas calles han servido de escenario para muchas de sus reuniones, aunque la película también ha mostrado el centro de Madrid, como ocurrió en Torrente 1.

Para no desvelar mucho de la trama, así no hacemos enfadar al director, contaremos que José Luis Torrente vuelve a reunirse con su inseparable Cañita Brava, que desde la primera entrega le sigue reclamando las seis mil pesetas de whisky que le debe. Esa mítica frase la pronuncia detrás de la barra del bar que regenta. Ese lugar, lejos de ser un decorado creador para esta película, se trata de un bar que existe en la realidad y que a día de hoy sigue abierto. Los fans de la saga podrán acudir a tomarse unas cervezas y comer tapas al que ha sido el cuartel general de Torrente y los suyos, donde comienza toda la rocambolesca historia de su posible salto a la política.

El lugar se llama Bar Benito y se trata de un bar de los de toda la vida, en los que tomarse una caña bien tirada y disfrutar de tapas típicas, siendo los embutidos su gran especialidad. ¿Qué más hace falta? El local está en la pequeña calle Magnolias, que se encuentra en pleno barrio de Ventilla, aunque se sitúa a unos pocos minutos de la Plaza de Castilla y del paseo de la Castellana, dos de los centros de oficinas más importantes de Madrid. Además, desde su puerta se pueden ver perfectamente las torres de la Castellana que presiden el skyline madrileño.

El propio bar ha sido el encargado de comunicar esta noticia (es el hijo de Benito el que lleva las redes sociales) publicando algunas fotos del rodaje, algo que han hecho esperando al estreno de la película en los cines, para así no desvelar ningún secreto.

Aunque ser parte de un rodaje es siempre especial, para esta familia no es nada nuevo, puesto que por allí ya han pasado numerosos actores como Kike San Francisco. Ya el pasado mes de julio daban pistas al publicar una foto con Santiago Segura, aunque en aquel momento nadie podía esperar que se tratase del lugar en el que se iba a grabar gran parte de la película Torrente presidente.

¿Cuánto cuesta una caña en el bar en el que se rodó ‘Torrente presidente’?

Las tapas y la cerveza son casi una religión en Madrid. En el Bar Benito, tomarse un botellín de Mahou cuesta 1.70 €, precio más que competitivo en estos momentos. Además, siempre va acompañado de tapas. Por si no fuera suficiente, hay raciones desde menos de cinco euros, lo que lo convierte en uno de los pocos bares de toda la vida que todavía quedan por Madrid.