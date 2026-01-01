Supermercados abiertos el 1 de enero en Madrid: horario y a qué hora cierran en Año Nuevo Mercadona, Alcampo, Lidl…

Estrenamos el 1 de enero y lo hacemos sabiendo que hoy es un día festivo y además, uno de esos días en los que la mayoría aprovecha para descansar. El concierto de Año Nuevo se emite por televisión y para muchos, eso es lo que marca la tradición en este día, en el que no estamos pensando en ir a comprar al supermercado. Sin embargo, si organizas comida de Año Nuevo o deseas bajar a comprar algo ligero para comer puede que te lleves más de una sorpresa. ¿Abren los supermercados hoy en Madrid? ¿Qué horario tienen los que sí lo hacen? Lo vemos al detalle a continuación.

Puede que ayer, con el ajetreo de la Nochevieja, no te diera tiempo a acabar la compra en el supermercado, o que te hayas dado cuenta de que te falta algo y lo necesitas para la comida del 1 de enero, pero aunque vivas en Madrid te vas a dar cuenta como este es un día festivo para todo el mundo. Es decir, que las cadenas de supermercados en general suelen dar fiesta a sus trabajadores. Por ello, quizás te sea complicado que veas algún Mercadona o Lidl abiertos en el día de hoy, aunque puede que encontremos alguna que otra excepción, de modo que será bueno repasar cadena por cadena de supermercados para ver qué posibles horarios tienen hoy 1 de enero.

Mercadona

En Madrid no hay sorpresas con Mercadona. La cadena valenciana es estricta con su política de descanso en festivos nacionales y el 1 de enero todas las tiendas están cerradas, tanto en la capital como en los municipios de la región. Ayer día 31 de diciembre cerraron a las 19:00 horas, hoy cierran y mañana viernes 2 de enero será cuando de nuevo encontremos sus tiendas abiertas.

Lidl

Lidl es otra cadena que mantiene el cierre completo en Año Nuevo. Da igual que sea tienda grande o pequeña, situada en un barrio residencial de Madrid o en una zona comercial más amplia: hoy 1 de enero cierran todas. Sí es cierto, que a veces, algunos festivos abren en horarios especiales en determinados distritos, pero en Año Nuevo, igual que en Navidad, Lidl aplica un descanso absoluto. De modo que, si un madrileño consulta a primera hora del día 1 la aplicación oficial esperando alguna sorpresa, lo habitual es que encuentre el aviso de tienda cerrada hoy.

Carrefour

Si hay una cadena donde cabe alguna posibilidad de encontrar una tienda abierta en Madrid este 1 de enero, esa es Carrefour, especialmente en sus formatos Carrefour Express. Los hipermercados Carrefour y los Carrefour Market no abren en Año Nuevo en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la red de Express incluye tiendas integradas en estaciones, en zonas de mucho tránsito o en barrios con alta rotación, y esas son las que, en ocasiones, funcionan con horarios distintos.

Ahora bien, la regla general sigue siendo el cierre. Lo que ocurre es que Madrid, por su tamaño y su actividad incluso en festivos, es una de las ciudades donde a veces aparece alguna excepción puntual. Por eso se recomienda mirar el buscador de tiendas de la web oficial, porque cada una puede tener su propio horario asignado. En cualquier caso, si existiera alguna tienda operativa, sería la excepción y no la norma.

El Corte Inglés e Hipercor

Los supermercados de El Corte Inglés y Hipercor siguen la misma política que en el resto del país, de modo que hoy que es 1 de enero permanecerán cerrados en Madrid. Ni los centros comerciales de la Milla de Oro, ni los de zonas residenciales como Sanchinarro o Arapiles, ni los grandes almacenes de Nuevos Ministerios abren en Año Nuevo. Es un cierre total que se aplica sin excepciones y que se ha mantenido estable durante años. El grupo reabrirá el 2 de enero en su horario habitual, así que quienes necesiten hacer una compra tendrán que esperar a esa fecha.

Aldi, Alcampo, Día y Ahorramás

En la Comunidad de Madrid tampoco habrá aperturas en Aldi, Alcampo, Día o Ahorramás. Son cadenas con mucha presencia en la región, sobre todo Día y Ahorramás en los barrios madrileños, pero todas ellas mantienen el cierre completo en Año Nuevo. Ni los Alcampo grandes, ni los Alcampo City, ni los Día pequeños con horario ampliado funcionan el 1 de enero. Lo mismo ocurre con Aldi, cuya red en Madrid también descansa en festivo nacional.

¿Qué opciones quedan en Madrid para comprar el 1 de enero?

Si hablamos estrictamente de supermercados el 1 de enero, parece que todos van a estar cerrados en Madrid. Cierran todas las grandes cadenas y, salvo alguna excepción muy concreta de Carrefour Express, si la hubiera, el panorama es de persianas bajadas.

Lo que sí suele mantenerse abiertas son:

Tiendas, colmados o pequeños supermercados 24 horas habituales en muchos barrios madrileños.

habituales en muchos barrios madrileños. Tiendas en gasolineras , donde es posible comprar productos básicos incluso en Año Nuevo.

, donde es posible comprar productos básicos incluso en Año Nuevo. Panaderías y pequeños comercios que abren por decisión propia.

Lo mejor sin duda es haber hecho todas las compras el día anterior, pero si no puedes esperar tienes estas opciones, aunque siendo mañana día 2 de enero viernes, ya encontrarás de nuevo todos los supermercados abiertos en su horario habitual.