El ahora o nunca de Fernando Alonso en 2026

Fernando Alonso brindó en la última noche de 2025 por un nuevo año lleno de éxitos. Éstos, de llegar, lo harían en forma de podios y victorias. Esas dos cosas son las únicas que le pueden acercar al que ya, a sus 44 castañas, es su único objetivo en la Fórmula 1: ganar su tercer Mundial. Es la gran ambición del legendario piloto español en las últimas dos décadas desde su segundo título en 2006 y 20 años después se le presentará su ansiada oportunidad final.

Alonso no esconde que 2026 quizá sea su último año en la F1. Puede serlo por muchas circunstancias. La principal es que el 31 de diciembre expirará su contrato como piloto de Aston Martin, lo cual no significa ni mucho menos su desvinculación de la escudería. El equipo inglés le ha jurado amor eterno mediante una unión duradera bien sea como embajador, directivo… o ingeniero.

El caso es que Alonso continuará ligado a 2026 a Aston Martin ya sea como piloto de F1 o desempeñando cualquier otro rol, pero el asturiano no quiere ni oír hablar de futuro mientras tenga opciones de ganar el próximo campeonato. Fernando pilotará por primera vez en su carrera un monoplaza diseñado íntegramente por Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia, el cual acoplará el motor Honda y estará adaptado el exigente nuevo reglamento de la FIA.

El cambio de normas abre la puerta a equipos que quieran ser aspirantes al título y Aston Martin, indudablemente, es uno de ellos. Por cuestión de inercia, los actuales dominadores (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari) deberían seguir siéndolo, pero el nuevo reglamento aceptará la mejoría de cualquier otro y Alonso confía ciegamente estar en el bando correcto.

Los factores que pueden hacer campeón a Alonso

Por la multimillonaria inversión en la fábrica más moderna de la F1, con su propio túnel de viento, una plantilla milenaria con Newey a la cabeza y, por supuesto, con uno de los mejores pilotos de todos los tiempos que ha sido capaz de acabar el año en décimo puesto con el nefasto AMR25. Alonso siempre cumple y en 2026 no dejará de hacerlo por si se aparece la gran oportunidad de volver a ganar.

Alonso ahora desconecta en su lugar de residencia, Mónaco, en unas merecidas vacaciones, pero próximamente pondrá en marcha su enorme reto. Fernando pasará horas en el espectacular simulador de Aston Martin en Silverstone con el foco puesto en los test de F1 que se llevarán a cabo del 26 al 30 de enero en su circuito, Montmeló.

Allí se chequeará, sobre todo, la efectividad de los nuevos motores y lo que falta para su puesta a punto. Después de esos cinco días, Alonso y el resto de pilotos correrán tres días más en el escenario habitual de pruebas de los últimos años, Bahrein. El caluroso trazado de Sakhir acogerá la previa de la F1 durante dos semanas distintas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Los test y Australia 2026

Una vez concluidos los test más inciertos que se recuerdan, ya con monoplazas sin DRS y perfilados en función del nuevo reglamento en el que se pone fin a la era suelo, Alonso se centrará única y exclusivamente en un objetivo que ya entonó él mismo a lo largo del pasado año: «Ganar en Australia 2026». Del 6 al 8 de marzo arrancará el Mundial en Melbourne, donde comienza el posible final de la época más gloriosa de España en la F1 con el súper piloto asturiano en busca de su tercer campeonato desde la primera carrera.