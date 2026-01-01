Cristina Pedroche impacta en las Campanadas 2026 con el homenaje a todos sus vestidos de Nochevieja

Como desde hace una década, las Campanadas están dominadas por Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3. Este año, la pareja favorita por el público español ha repetido desde la Puerta del Sol de Madrid y lo han hecho con un gran espectáculo que se ha emitido, por primera vez, para Antena 3, La Sexta y Atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia. Una velada llena de sorpresas en la que también ha participado el director, productor y actor Santiago Segura. Pero, como siempre, la atención ha estado puesta en el vestido de Cristina Pedroche que ha llevado oculto hasta segundos antes de tomarse las uvas y dar la bienvenida a 2026. Antes hemos podido ver a la madrileña con una capa que hacía un homenaje-collage a todos los trajes que se ha puesto para tomarse las uvas con los espectadores de Atresmedia.

Pedroche y Chicote, 10 años juntos

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han alcanzado su décimo año consecutivo presentando las Campanadas juntos y lo han hecho plenamente consolidados como la pareja más icónica de la Nochevieja televisiva. Ambos han acompañado a los espectadores en este momento único y tan especial, y lo han hecho sorprendiendo de nuevo con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

Una apuesta mayor

En esta ocasión, Atresmedia ha puesto toda la carne en el asador y ha creado un evento inmenso. Y es que, para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 la señal de las Campanadas ha sido emitida simultáneamente por Antena 3, laSexta y Atresplayer, garantizando así una cobertura total y accesible para todos los públicos.

En los últimos años, las Campanadas de Atresmedia se han posicionado como una cita de referencia tanto en términos de audiencia como de notoriedad. Atresmedia ya ha hecho historia en esta histórica cita, siendo la primera cadena privada en liderar con sus Campanadas.

Audiencia de las últimas campanadas

El pasado año, la retransmisión presentada por Pedroche y Chicote creció hasta un 28,1% de cuota de pantalla con más de 4,3 millones de espectadores de media. Durante la emisión de las Campanadas, más de 8,6 millones de espectadores únicos se conectaron. Antena 3 consiguió el minuto más visto de toda la TV en la noche de fin de año con un 35,1% de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores.

El ‘efecto Pedroche’ (su vestido)

Pero, como siempre, la expectación ha estado centrada en el vestido de Cristina Pedroche. Y es que, desde que la colaboradora de Zapeando presentó el evento en 20214 junto a Frank Blanco en La Sexta las Nocheviejas nunca han vuelto a ser las mismas. Aquel año, fue muy comentado el atuendo de la comunicadora, ya que mostraba mucho su cuerpo, por lo que el grupo de comunicación creó una marca de ello y en cada Campanadas, todo gira al rededor de la sorpresa por cómo irá vestida Cristina Pedroche.

Un homenajes a los otros vestidos de Cristina Pedroche

Para despedir el 2025, Pedroche ha sorprendido a los espectadores, primero con la capa que cubría su atuendo y que estaba compuesta por retales de los vestidos que ha llevado durante los últimos doce años dando las Campanadas.

El primer vestido

Pedroche ha querido rendir homenaje a todos sus trajes de Nochevieja para Atresmedia y lo primero que ha dicho es que el abanico que llevaba estaba hecho con el vestido de su primer año en La Sexta.

El anuncio de Santiago Segura

Tras varios anuncios de los próximos estrenos de Antena, patrocinios y demás, apareció Santiago Segura para «comprar el primer anuncio del año». ¿Qué era? Que el próximo 13 de marzo se estrena Torrente presidente. No hubo mucho más.

El discurso de Pedroche

«Hoy no es una noche cualquiera ni esta noche ni este vestido es cualquiera», ha dicho la presentadora, quien ha querido dedicar su habitual discurso a los más de 300000 enfermos de España que hay en este momento en España. «Estoy muy orgullosa de unirme este año a las Asociación contra el Cáncer. Que nadie viva este momento solo, ni enfermos ni familiares. Que pase lo que pase, todos los enfermos se sientan acompañadas». Ha dicho Pedroche.