La pista definitiva del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas
La presentadora deja caer cómo será su look más esperado mientras ultima los preparativos
Además, ya se ha marcado su primer reto deportivo para 2026
Hace ya doce años que Cristina Pedroche irrumpió de forma inesperada en la retransmisión de las Campanadas. Fue en la última noche de 2014 cuando, tras la negativa de varias presentadoras de La Sexta, la comunicadora madrileña aceptó ponerse al frente de la despedida del año casi como un juego, convencida de que apenas tendría repercusión. Ocurrió justo lo contrario. Aquella noche no solo superó en audiencia a Antena 3, sino que su vestido se convirtió en tema de conversación en toda España y marcó un antes y un después en esta cita televisiva.
Desde entonces, cada Nochevieja su estilismo es uno de los grandes protagonistas de la retransmisión. Este año, cuando faltan apenas 48 horas para el momento clave, Pedroche vuelve a acaparar titulares dejando caer algunas pistas a través de sus redes sociales. Como ya es tradición, el diseño corre a cargo de Josie, su colaborador habitual en esta cita y uno de los grandes responsables de que cada propuesta supere a la anterior.
Entre las señales que ha ido compartiendo, hay una que destaca sobre el resto y que muchos interpretan como la pista definitiva: en esta ocasión el vestido será corto. No lo ha dicho de forma explícita, pero sí lo ha dejado claro entre líneas. En uno de sus últimos vídeos en Instagram, la presentadora aparece sometiéndose a una sesión de maderoterapia, una técnica corporal que utiliza utensilios de madera para trabajar la musculatura y mejorar la circulación. Durante el proceso, advertía con humor que había que tener cuidado «para que no me salga ningún moretón porque se vería», dando a entender que las piernas tendrán un papel protagonista en su elección de vestuario.
Cristina Pedroche durante una sesión de maderoterapia en los días previos a las Campanadas. (Foto: Redes Sociales)
No ha sido la única referencia. En otro mensaje, recordaba un pensamiento que tuvo justo al terminar las uvas el año pasado: «Me tengo que atrever el año que viene… y así será». Una frase que muchos seguidores han interpretado como un guiño directo a un diseño aún más atrevido. Todo apunta a que los once vestidos que ha lucido hasta ahora han influido de alguna manera en la creación del actual, elevando de nuevo las expectativas.
Así se está preparando Cristina Pedroche
Mientras ultima los preparativos para la retransmisión, la presentadora también ha compartido cómo se está cuidando en estos días previos. Horas antes de uno de los ensayos, se regaló lo que ella misma definió como un entrenamiento. Salió a correr alternando cinco minutos de carrera y uno de caminata y, aunque su idea inicial era hacer media hora, acabó alargando la sesión hasta los 41 minutos, animada por las buenas sensaciones.
Ese entrenamiento no es solo parte de su rutina actual, sino también el primer objetivo que se ha marcado de cara a 2026. Según ha contado, su reto deportivo para el próximo año será participar en una carrera de 10 kilómetros, un desafío que no descarta compartir con sus seguidores. «Qué bien me sienta entrenar, qué bien poder sentirme fuerte», escribía, asegurando que está despidiendo el año en un gran momento personal y con la vista puesta en todo lo que está por venir desde la Puerta del Sol.