Cada año, su nombre acapara la primera plana mediática. ¿El motivo? Desde hace más de una década es el encargado de dar forma a los diseños que luce Cristina Pedroche para dar las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. Juntos forman el tándem perfecto y crean looks extravagantes de lo más comentados.

Su vínculo con Cristina Pedroche

Fue en Zapeando cuando el manchego se consolidó como uno de los estilistas más dicharacheros de la también conocida como caja mágica. Allí coincidió con Pedrohe y, desde entonces se han hecho inseparables. La primera vez que trabajaron juntos fue para la Nochevieja de 2015 en La Sexta.

Josie posando en un evento.

Su nombre real

Aunque es conocido mediáticamente como Josie, su nombre verdadero es José Fernández Pacheco. Sin embargo, eligió el primer apodo que se trata de un pequeño homenaje a su modelo favorito: Josie Maran.

Cuándo y dónde nació Josie

Josie nació el 28 de marzo en el año 1980 en la localidad de Manzanares, en Ciudad Real.

Estudios

Josie estudió Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Tras finalizar esta etapa optó por dedicarse a una de sus grandes pasiones y cursó un máster en comunicación y moda en la escuela de arte Central Saint Martins de la Universidad de las Artes de Londres. Asimismo, también finalizó otro en moda y estilismo de Vogue, también en el citado centro de estudios madrileño.

Después comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la comunicación, trabajando así para importantes revistas de moda como Harper’s Bazaar, ICON o Vogue, entre otras.

Trabajos en televisión

Su debut televisivo fue gracias al formato Supermodelo (Cuatro), donde en 2008 asesoró a las jóvenes aspirantes sobre belleza y estilismo. Una vez terminado este proyecto televisivo, Josie tuvo su propio programa en Nova, El armario de Josie. A su carrera en televisión se suma su participación en MasterChef Celebrity.



Georgina Rodríguez, su otra musa

Además de Cristina Pedroche, Georgina Rodríguez también es su otra musa. La conoció en 2018 durante el Gran Canaria Moda Cálida y, desde entonces, mantiene una estrecha relación con la empresaria.

Al borde de la muerte

Josie, persona de confianza de Cristina Pedroche, tuvo un revés de salud que casi le cuesta la vida. «He engordado 11 kilos. Casi me muero», comenzó diciendo en Zapeando cuando habló de este problema. «Colapsé. Se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir estoy malo, pero es que acabé liquidado. Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal», añadió.