Todo lo que se sabe del embarazo de Cristina Pedroche: indirectas, un vídeo y ninguna confirmación

El pasado 28 de diciembre, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz anunciaron en sus redes sociales que se encuentran esperando a su segundo hijo en común. En el video que publicaron, aparecen sosteniendo un test de embarazo que enseguida confirma que la presentadora está embarazada. Una noticia que celebraron con alegría, fundiéndose en un cariñoso y romántico abrazo. Sin duda, se trataría de una estampa entrañable si no fuera porque la fecha en la que decidieron publicar el post coincidió con el Día de los Santos Inocentes, una jornada marcada por las bromas y el sentido del humor que hizo que muchos de sus seguidores creyeran que se trataba de una inocentada.

Han pasado dos días desde entonces y, más allá del vídeo mencionado, la pareja no ha vuelto a pronunciarse al respecto, dejando en un auténtico misterio si volverán a convertirse en padres por segunda vez. No obstante, como no podía ser de otra manera, ya han sido varios los medios que se han puesto en contacto con su círculo más cercano para poder averiguar la verdad del asunto.

Según ha podido confirmar la revista ¡Hola!, Cristina Pedroche estaría embarazada de tres meses y estaría «muy feliz y emocionada» con todo lo que está por venir en el 2025. Una información que Nacho Gay, desde el plató del programa Y Ahora Sonsoles, ha querido corroborar: «Parecía una inocentada, pero he preguntado al entorno y me ha confirmado este segundo embarazo», aseguraba. Por ahora, a pesar del revuelo ocasionado, ni la presentadora ni el chef han confirmado la noticia. Ambos continúan guardando silencio, aunque todo apunta a que podría ser mañana cuando la de Vallecas anunciara oficialmente su embarazo desde la Puerta del Sol. De hecho, hay quienes piensan que su enigmático traje para las campanadas del 2024 estará ambientado en la dulce espera en la que se encuentra.

Aunque aún no ha roto su silencio, cabe destacar que en el video promocional de las campanadas de Antena 3, Cristina Pedroche aparece recorriendo las calles de Madrid mientras porta a un bebé en brazos que protege con una varita de los comentarios dañinos que recibe cada año a través de las redes sociales. Un gesto que en un principio pasó desapercibido, pero que tras salir a la luz su posible embarazo, ha dado mucho de qué hablar.

Por otro lado, en uno de los capítulos de la serie documental de UniverXO Dabiz, Cristina Pedroche asegura que le encantaría tener muchas niñas y que no se llevaran muchos años entre ellas, dejando al descubierto su deseo de ampliar la familia en un tiempo relativamente corto. Una indirecta que también podría interpretarse como la confirmación de la que se convertiría en la primera noticia bomba del 2025.