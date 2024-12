¿Cuándo es el día de los Santos Inocentes 2024? Origen y por qué se hacen bromas

El Día de los Inocentes es una de las jornadas principales correspondientes a los últimos días de cada año en España, un día diferente entre la Nochebuena, la Navidad y la Nochevieja y que añade un punto de diversión por su origen y motivos. En este día, las denominadas como inocentadas son las principales protagonistas para que la gente haga bromas, normalmente recibidas de la mejor manera y sin buscar la molestia. Sin embargo, pocos conocen la historia del Día de los Inocentes, que procede de un evento trágico. Te contamos más sobre el nacimiento de la tradición, por qué se celebra el 28 de diciembre y en qué otros países se celebra también.

Para todos los que se preguntan por qué día es el de los inocentes en España, hay que resaltar que es el 28 de diciembre, donde las inocentadas y bromas, in situ o a través de las redes sociales y otros canales de comunicación, se mezclan con las noticias reales hasta el punto de que muchos no saben diferenciar lo que es verdad. El espíritu de esta celebración es festivo, por lo que la mala intención queda rendida a un segundo plano. También hay que resaltar que el nacimiento viene de una tradición cristiana mezclada con una tradición pagana, relativas al mes de diciembre y a los últimos días del año.

De dónde viene el día de los Santos Inocentes y por qué se celebra el 28 de diciembre

¿Qué conmemora el día de los Santos Inocentes?

El 28 de diciembre es el día en el que realidad se conmemora de la terrible masacre ordenada en Palestina por el rey Herodes en un intento de matar al Niño Jesús cuyo poder divino temía.

De este modo, la fiesta de los Santos Inocentes del 28 de diciembre recuerda a los niños asesinados en Palestina por orden del rey Herodes en la que se conoce como «la masacre de los inocentes». Los infantes que murieron por orden de Herodes fueron considerados de hecho los primeros mártires de la fe cristiana , enviados al cielo después del nacimiento de Jesús.

La masacre de los inocentes

Palestina, año cero. El rey Herodes se entera del nacimiento de un niño que lo despojará del trono (o al menos eso dicen los magos en sus profecías).

El Rey, cruel y temible, por lo tanto ordena que todos los primogénitos varones de Israel sean asesinados el 28 de diciembre. José y María, apenas se acababan de convertir en padres, huyen del país y así el pequeño Jesús no es capturado y escapa de la masacre.

El episodio está narrado en el Evangelio de Mateo y parece estar en contraste con los otros Evangelios, por lo que muchos han dudado de la historicidad del episodio y su congruencia.

Algunos, al ver que lo narrado no tiene correspondencia en los escritos Josefo, principal fuente de la historia judía, dudan. Un hecho de esta magnitud no habría escapado a los historiadores de la época también porque constituyó una formidable herramienta de propaganda.

Otros aceptan la historicidad del episodio como congruente con el carácter cruel de Herodes que también es recordado por la matanza de unos hijos, una esposa y una suegra. Su cobardía fue condenada por el emperador Augusto, quien dijo que prefería ser el cerdo de Herodes (ya que los judíos no comen cerdo) que su propio hijo.

La Masacre de los Inocentes es un episodio bíblico también presente en el arte: un ejemplo no muy famoso es la «Masacre de los Inocentes» en el Sacro Monte di Varallo, una obra de arte del siglo XVI que podéis ver en la imagen superior.

El nacimiento de la fiesta de los Santos Inocentes

Por eso el día 28 de diciembre la Iglesia decidió dedicar este día cada año a los Santos Inocentes , los niños asesinados en Belén por el rey Herodes ya la celebración de sus almas inocentes.

Así, el origen de esta fiesta es milenario y se honra en todo el mundo con solemnes ceremonias litúrgicas y otros cultos más seculares.

La tradición pagana

Pero a esta tradición se suma otra que es pagana y que hace referencia a la llamada «Fiesta de los Locos», que se celebraba entre Navidad y Año Nuevo. Se decía que esta fiesta era tan escandalosa que la Iglesia, que en la época medieval y con la intención de calmar la excentricidad de los participantes, se decretó que se celebrara el día de los «Santos Inocentes».

De esta manera comenzó, con carácter pagano-religioso, la fiesta en la que se permite el chiste de cualquier tipo, el día de los Santos Inocentes. Y que además, no solo se celebra en España, sino también en otros países como Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Panamá, Bolivia, Filipinas, Guatemala y Uruguay.

Pero volviendo al calendario litúrgico, la fiesta de los Santos Inocentes sigue a la Navidad, por lo tanto, al nacimiento del Niño divino, es un día que sirve también para recordar el poder de la inocencia sobre el mundo.

Cuándo es el Día de los Inocentes en EEUU y cómo se celebra

En Estados Unidos también se celebra una suerte del Día de los Inocentes, que sin embargo no coincide en fechas y tampoco debemos confundir, ya que su origen es diferente. Hablamos del April Fool’s, que tiene como fondo la costumbre de hacer bromas pero su fecha es el primer día de abril y no el 28 de diciembre, como en España. El origen del April Fool’s responde a una teoría popular que habla del cambio del calendario juliano al gregoriano, que cambió la celebración de Año Nuevo. Tras esta modificación, el Año Nuevo pasó a celebrarse del 25 de marzo al 1 de abril a hacerlo el 1 de enero, y para ridiculizar a los que no se enteraron del cambio, se festeja con bromas el April Fool’s o Día de los Tontos el 1 de abril en EEUU.