Turull ataca a los jueces con la complacencia del sanchismo: define la Justicia como «aparato represor”

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha atacado a los jueces por la «represión» del Estado y por imaginar a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y líder del partido independentista, «en prisión». «Los justicieros con toga, y sus colaboradores y altavoces, salivaban imaginando al Presidente en prisión. La represión no hacía vacaciones, la confrontación contra ella tampoco. Una vez más, el aparato represor del Estado se quedó con un palmo de narices», ha dicho Turull en una publicación este jueves en sus redes sociales.

El secretario general de Junts ha recordado con su mensaje el regreso de Puigdemont a Barcelona, del que se cumple un año este viernes. El líder independentista, sobre el que pesa una orden de detención desde 2017 por su papel en el referéndum ilegal de Cataluña, acudió a la capital catalana el 8 de agosto de 2024 con motivo de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Turull ha asegurado que aquel fue «uno de los días de mayor intensidad» que ha vivido junto al líder de Junts.

Puigdemont, rodeado de simpatizantes, dio un discurso de cinco minutos ante las puertas de la Generalitat de Cataluña antes de que se celebrara la sesión para nombrar a Illa presidente de la Generalitat. Tras su discurso, el líder independentista desapareció entre la multitud, ayudado por sus seguidores, y logró huir una vez más de la Justicia.

Los Mossos d’Esquadra activaron la operación Jaula de Pájaro para intentar localizar a Puigdemont, pero este consiguió sortear los controles policiales y llegar hasta Francia sin ser detenido, esquivando una vez más la orden de detención que pesa sobre él.