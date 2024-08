Así es la ‘Operación Jaula’: los Mossos cierran los accesos por carretera y revisan maleteros

Los Mossos d’ Escuadra han perdido la pista a Carles Puigdemont tras el discurso del ex presidente de la Generalitat, lo que ha obligado a activar el nivel dos de tres de la Operación Jaula para detener al líder independentista. La Comisaría Superior ha ordenado que el plan, que prevé controles en carreteras para localizar a una persona huida, se active en la región policial de Barcelona -así como en las adyacentes- y en las Regiones Metropolitanas Norte y Sur.

Tras el discurso que Carles Puigdemont ha pronunciado a pocos metros del Parlament, el ex presidente se ha esfumado ante la mirada de los Mossos, que contaban con un importante despliegue en la zona. Las últimas informaciones apuntan a que el prófugo de la justicia ha huido en un vehículo, y que los Mossos ya cuentan con el modelo y matrícula del mismo, que ha sido remitido a las Áreas Policiales Básicas.

La Operación Jaula comprende un importante dispositivo de unidades especializadas. En el momento en el que se activa, estas unidades, distribuidas estratégicamente, crean un cerco alrededor de la zona donde se cree que se esconden los sospechosos, aunque en este caso se ha ampliado a todos los accesos y salidas de Barcelona impidiendo cualquier intento de huida, ya sea a pie o por carretera. Esta estrategia también se activó durante los atentados en las Ramblas de agosto de 2017.

El paradero de Carles Puigdemont es un misterio para los Mossos d’ Esquadra que no conocen la ubicación del ex presidente de la Generalitat. Tras dar un discurso a escasos metros del Parlament, donde Salvador Illa será investido presidente de Cataluña, Puigdemont ha desaparecido entre la masa de independentistas que han ido a mostrar su apoyo y, por supuesto, ante los ojos de los Mossos que han activado la operación Jaula.

Un truco de magia. Así ha sido la reaparición y la posterior desaparición de Carles Puigdemont. El ex presidente daba su discurso antes de encaminarse al Parlament, como estaba previsto. Sin embargo, tras sus últimas palabras en el escenario colocado en el Arco del Triunfo de Barcelona, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, agarraba del brazo al fugado y procedían a abandonar la ubicación. Y ahí ocurrió la magia. Mientras Laura Borràs, Josep Rull y Artur Mas, encabezaban la comitiva que se dirigía al Parlament, Puigdemont se desvaneció.

Así, tras media hora de expectación sobre cómo sería la irrupción de Puigdemont en el hemiciclo catalán, todas las dudas se dispersaban con el inicio del Pleno: el escaño del ex presidente fugado se encuentra vacío, mientras, su abogado -que si se ha acercado por las inmediaciones del Parlament-, ha abandonado la zona.

Independencia

Puigdemont ha instado este jueves a no renunciar a la autodeterminación de Cataluña: «Aunque les hemos visto su cara de represores, hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí». Lo ha dicho en el paseo Lluís Companys de Barcelona en un acto organizado por el Consell de la República al que se han sumado la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) y al que han acudido representantes de Junts, ERC y la CUP.

Puigdemont ha asegurado que desde la política «no hay derecho a renunciar a la autodeterminación porque es un derecho que pertenece a los pueblos y es colectivo». «Ni es ni será nunca un delito hacer un referéndum», ha agregado al respecto. «Hoy muchos piensan festejar que yo sea detenido y pensarán que el escarnio nos y os disuadirá; que para escarmentar vale la pena incumplir una ley aprobada por su parlamento», ha añadido, y ha afirmado que la Amnistía debía servir, textualmente, para devolver a la política lo que nunca tendría que haber salido de la política.

Asimismo, se ha referido al 1-O y ha afirmado que fue «una victoria, y de aquella victoria surgió una represión feroz que ha intervenido» en las instituciones. «En su error arrastrarán otra vez más la credibilidad de la democracia española, aunque sabemos que eso les importa bien poco», ha sostenido.

Por otro lado, Puigdemont se ha referido a la sesión del pleno de investidura del socialista Salvador Illa de este jueves y ha asegurado: «De aquí un rato tenemos una sesión importante, como todas las que hace el Parlament. Siempre aquello que aprueba el Parlament lo respetamos». Finalmente, ha concluido: «Debemos saber preparar nuevas oportunidades, porque las tendremos y las ganaremos. No sé cuando nos volveremos a ver amigos y amigas, pero pase lo que pase, cuando nos volvamos a ver, podremos volver a gritar juntos bien fuerte Visca Catalunya lliure».