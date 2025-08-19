Una asturiana estalla contra los ecologistas por los incendios: «Me cago en el pacto verde…»

Lucía Velasco, asturiana de la zona de Pola de Somiedo, protagonizó un emotivo y crudo testimonio mientras las llamas rodeaban su propiedad durante los recientes incendios forestales que han azotado Asturias. En redes sociales la mujer expresó su indignación contra los ecologistas y las políticas ambientales, culpándolos de la gestión forestal que considera responsable de la magnitud de los fuegos: «Me cag.. en el pacto verde, en los que prenden los fuegos y en los que gestionan los despachos».

Con la voz quebrada por la emoción y rodeada por las llamas, Velasco lanzó un duro reproche: «¿Dónde están los ecologistas? ¿Dónde están toda esa gente que dice que viene a apagar los fuegos? ¿Dónde están los que prendemos los ganaderos?», clamaba mientras luchaba con una pala por apagar un fuego. La mujer, visiblemente afectada, denunciaba que mientras su comunidad luchaba contra el fuego, no veía «a ningún ecologista» ayudando sobre el terreno.

Su crítica se extendió a las políticas de gestión forestal: «Esos que me llaman a mí asesina… Mirad la biomasa, cómo quema esto. Hay que cuidarlo y tratarlo», reclamaba, haciendo referencia a las leyes que promueven el aumento de biomasa vegetal como medida de conservación.

Fuegos intencionados

Velasco no dudó en calificar los incendios como intencionados: «Malditos los hijos de puta que prendieron fuegos porque estos fueron intencionados». La ganadera describía una situación desesperante en la que «todo el mundo está en peligro, los pueblos están en peligro, la gente, el ganado, los animales».

Su frustración se dirigía también contra la gestión administrativa: «Los de las leyes de despacho, que se gestiona desde un despacho», denuncia Velasco señalando la ruinosa gestión de las administraciones. En Asturias siguen activos ocho incendios en los municipios de Cangas del Narcea, Degaña, Ponga, Quirós, Somiedo y Cabrales.

Velasco denuncia que únicamente «estamos la gente de los pueblos, los ganaderos y los medios. Los demás aquí no se ven». La mujer relata cómo ella y su padre trabajaban solos para combatir las llamas, mientras cuestionaba las restricciones que impedían el vuelo de helicópteros para preservar el agua.