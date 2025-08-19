La costumbre en los bares leoneses que los turistas madrileños no entienden: siempre hay que explicárselo

Los madrileños disfrutan sacando pecho de las costumbres locales como pedir agua del grifo, pero cuando salen de la capital son los primeros que no acaban de entender las costumbres de los bares de otras ciudades.

Por ejemplo, se ha hecho cada vez más habitual notar cara de extrañeza en los turistas que deciden pasar la tarde yéndose de bares por León. Esta ciudad es un templo de las tapas, pero tienen una peculiaridad única.

Mientras en otros sitios como en Andalucía o en el País Vasco te ponen una de forma automática, en León debes elegir entre una amplia selección disponible cada vez que pides algo para beber.

La costumbre con las tapas en los bares de León que no existe en el resto de España

«¿Qué tapa quiere?» es la frase que más llama la atención a los turistas que llegan a León, ya que para el resto de ciudades con tradición tapera lo normal es que sea sorpresa cuando te pides una cerveza.

Puede parecer algo sin importancia, pero lo cierto es que forma parte del ADN de los bares leoneses. Aquí no decide el camarero, sino el cliente. Por ello, es muy importante no llenarse de bebida para poder probar todas las tapas.

Este fenómeno ocurre en los bares de tapas, por lo que es más habitual que te suceda si das una vuelta por Eras de Renueva, por el Romántico o por el Barrio Húmedo. Además, no estamos hablando de unas aceitunas o unas papas, sino de platos elaborados.

En León sacan pecho por hacer tapas a lo grande. Con tu cerveza o tu vino vas a tener que elegir entre hamburguesas, huevos rotos, embutidos, tortilla, ensaladilla y hasta arroces.

La paciencia de los camareros de León con los turistas en los bares

Ya se ha convertido en una escena habitual en León: el turista pide la cerveza y espera callado a que le traigan lo que sea. Como un resorte, ese silencio sirve para activar al camarero.

Ya acostumbrados a tener que hacer este ritual todos los días, sonríen al cliente y le sueltan una frase ya ensayado como «No, dígame usted qué tapa quiere. Son las que hay en la barra».

Además, no es una nueva estrategia de venta, sino una tradición con décadas de historia. De hecho, algunos hosteleros reconocen que deben explicarlo a turistas nacionales que vienen de Madrid, País Vasco o Andalucía.

Por qué los bares de León se han convertido en templos de las tapas

Castilla y León es una de las mejores comunidades autónomas para comer y tiene platos copiosos espectaculares como el cocido, pero las tapas han conseguido ganar terreno.

Actualmente irse de tapas se ha convertido en una carrera de fondo, una especie de menú por etapas. Lo más recomendado en León es ir de bar en bar tomándose una caña, para probar en cada sitio una tapa.

Por eso no es raro que el tapeo leonés sea famoso independientemente de la edad. En la barra vas a encontrar a familias, ancianos, estudiantes y turistas por igual.

Aunque como todo en España los precios han subido, todavía es posible encontrar bares donde tomarte una cerveza y disfrutar de tu tapa por menos de tres euros.