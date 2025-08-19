Adelante pide a la Fiscalía que investigue a Vox tras el ataque de un marroquí a la iglesia de Albuñol

Adelante Andalucía ha pedido este martes a la Fiscalía de delitos de odio que actúe ante las declaraciones de Vox sobre el incendio provocado por un marroquí en la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol (Granada). Los de Teresa Rodríguez acusan a los de Santiago Abascal de «criminalizar la inmigración» y defienden que el detenido sufre «graves problemas de salud mental».

El secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha exigido la «intervención inmediata» de la Fiscalía contra Vox, que tras la quema de la parroquia denunció una «nueva agresión a los valores y a las tradiciones de España por parte de extranjeros que quieren imponer sus creencias con violencia». «Todo aquel que venga a España debe de hacerlo de forma legal y para adaptarse a nuestra cultura y nuestras costumbres, sin imponer su religión extremista o su cultura incompatible con la nuestra. Aquellos que entren en nuestro país de forma ilegal deben ser deportados, al igual que los que se dediquen a delinquir», sostuvo Vox Granada en un comunicado.

Además, el portavoz adjunto de Vox en Andalucía, Ricardo López, calificó lo ocurrido de un atentado contra «nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra forma de ser y los sentimientos de fe más profundos de la gente de este pueblo y de la nación española». López también advirtió de la «progresiva islamización» de España y Europa y culpó al bipartidismo de la «inmigración ilegal y masiva» que llega a nuestro país y que «degrada nuestros barrios».

Tras estas palabras, Adelante ha puesto el foco en que el marroquí que cometió el ataque padece «graves problemas de salud mental» y los hechos nada tienen que ver «con creencias religiosas, el yihadismo o el fenómeno migratorio».

«Este tipo de manifestaciones pueden ser constitutivas de delito y, sobre todo, contribuyen a generar un clima de miedo y enfrentamiento social. Vox está cruzando líneas muy peligrosas y está utilizando un caso clínico de salud mental para estigmatizar a comunidades religiosas y la inmigración. Y esto no sólo es falso, sino que supone un riesgo real para la convivencia en nuestros pueblos y ciudades», ha denunciado el dirigente del partido andalucista. Salvador también acusa a López de «sembrar discursos de odio» y asegura que su conducta debería conllevar su «inhabilitación».

Recientemente, la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, dijo que «dejar la inmigración a Vox» es lo mismo que «poner a un pederasta en políticas infantiles».

«Estigmatizan a colectivos vulnerables»

En línea con los discursos de la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez (PSOE), y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, Adelante advierte de que «no va a permitir» que se utilice «el dolor de un hecho aislado para criminalizar a comunidades enteras». «Andalucía necesita serenidad, convivencia y respeto, no discursos incendiarios que siembran odio. Vox busca reabrir escenarios como los que vivimos en Torre Pacheco (Murcia), donde su discurso alentó un clima de tensión y violencia», ha insistido Salvador, que cree que este tipo de declaraciones «distorsionan la realidad de los hechos, estigmatizan a colectivos vulnerables y ponen en riesgo la cohesión social».

Pero no sólo Vox se ha cuestionado el fenómeno migratorio. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez (PP), condenó este lunes el ataque y afirmó que «hay personas que no se integran en la sociedad y que no aceptan esta cultura y religión, parte de nuestra esencia».

El marroquí de 21 años detenido este domingo por prender fuego a la Iglesia de Santiago Apóstol de El Pozuelo forzó la puerta del templo rompiendo una vidriera y se encerró dentro de la parroquia destrozando a martillazos todas las imágenes religiosas que se encontró a su paso, incluidas las tallas de la Virgen y el Cristo. También causó daños en el altar, los bancos, los crucifijos y otros enseres de culto. Cuando escuchó que los vecinos intentaban entrar, incendió la iglesia con un mechero. Varias personas sofocaron el fuego con unas mangueras antes de la llegada de los Bomberos.