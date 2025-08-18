La Diputación de Granada, sobre el ataque a la iglesia de Albuñol: «Hay personas que no se integran»

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha condenado este lunes el incendio provocado por un marroquí en la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol (Granada). «Hay personas que no se integran en la sociedad y que no aceptan esta cultura y religión, parte de nuestra esencia», ha lamentado el también presidente del PP de Granada y primer teniente de alcalde de Alhendín.

A la par, Rodríguez ha trasladado al arzobispo de Granada, José María Gil, «el apoyo incondicional» de la Diputación a la hora de «buscar recursos económicos» para paliar los graves daños en las imágenes del templo, donde «los patrones han quedado totalmente destrozados».

El presidente de la institución provincial ha trasladado su deseo de que el autor de los hechos, ya detenido, «pague con creces los daños, mucho más afectivos que económicos, que ha ocasionado a todo un pueblo y a toda una provincia». «Como cristiano, lamento que se sigan ejecutando hechos de este tipo en estos tiempos», ha añadido en un audio remitido a Europa Press.

El marroquí detenido este domingo por prender fuego a la Iglesia de Santiago Apóstol de El Pozuelo forzó la puerta del templo rompiendo una vidriera y se encerró dentro de la parroquia destrozando a martillazos todas las imágenes religiosas que se encontró a su paso, incluidas las tallas de la Virgen y el Cristo. También causó daños en el altar, los bancos, los crucifijos y otros enseres de culto. Cuando escuchó que los vecinos intentaban entrar, incendió la iglesia con un mechero.

El presunto autor es un joven de 21 años que reside en el pueblo «desde hace poco tiempo», según señaló la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez (PSOE). Medios locales apuntan que padece problemas mentales. Los vecinos se vieron obligados a entrar en la parroquia por la fuerza y sofocaron el fuego con cuatro mangueras antes de la llegada de los Bomberos.

Tras los hechos, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha lanzado una advertencia contra los «discursos de odio que pretendan generar enfrentamientos y conflictos entre comunidades».

En la misma línea, el Ayuntamiento de Albuñol ha hecho un llamamiento a la serenidad y ha rechazado cualquier intento de utilizar este «lamentable» suceso para «generar división o confrontación» entre los vecinos. «Albuñol es un municipio diverso, solidario y acogedor, donde la convivencia y el respeto son pilares fundamentales que no hay que poner en riesgo. No se puede criminalizar a todo un colectivo por la acción de una persona», ha apuntado su alcaldesa.

El consistorio ha ofrecido sus dependencias municipales a la comunidad parroquial para que puedan seguir oficiando misa estos próximos días.

De su lado, Vox Granada ha condenado «rotundamente» esta «nueva agresión a los valores y a las tradiciones de España por parte de extranjeros que quieren imponer sus creencias con violencia ante la mirada cómplice del bipartidismo del PP y el PSOE». «Todo aquel que venga a España debe de hacerlo de forma legal y para adaptarse a nuestra cultura y nuestras costumbres, sin imponer su religión extremista o su cultura incompatible con la nuestra. Aquellos que entren en nuestro país de forma ilegal deben ser deportados, al igual que los que se dediquen a delinquir», ha rematado la formación en un comunicado.