La falta de agentes de la Guardia Civil obliga a cerrar la entrada a la Comandancia de Córdoba

La Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba mantiene cerrada su entrada principal durante todo el día por falta de personal. Así lo ha denunciado este lunes la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que alerta de que la situación ha «tocado fondo» en la provincia tras años de recortes y abandono institucional por parte del Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska. La falta de efectivos también está afectando gravemente al aeropuerto y al traslado de presos.

Según ha informado AUGC, el cierre del acceso al principal acuartelamiento de la capital cordobesa es «el colofón de los despropósitos que llevan años acumulándose». La unidad responsable de la seguridad del recinto, el Núcleo de Servicios, sufre un déficit extremo de agentes tras la pérdida de efectivos sin que se haya asignado ni una sola vacante en la última convocatoria. «Es un despropósito», lamentan los representantes de los guardias.

Esta situación ha obligado a desviar funciones clave, como la custodia de detenidos, hacia otras unidades ya sobrecargadas, como las patrullas de Cerro Muriano, Bujalance, Montoro, Adamuz o Villafranca. La gravedad es tal que se están buscando voluntarios en días libres, incluso en unidades penitenciarias que también se encuentran bajo mínimos, para reforzar la seguridad básica del cuartel.

El problema se extiende al aeropuerto de Córdoba, donde el destacamento fiscal tampoco puede cubrir sus funciones con normalidad. AUGC advierte de que se está formando a agentes de otros puestos rurales para sustituir a los guardias civiles especializados en tareas de seguridad aeroportuaria. Sin embargo, se trata de personal sin la cualificación específica de la especialidad Fiscal y Fronteras, por lo que la seguridad operativa se ve comprometida.

Todo ello en un contexto especialmente delicado, ya que el aeropuerto de Córdoba ha triplicado su número de pasajeros en lo que va de año, alcanzando cifras históricas de actividad. La falta de previsión y refuerzos por parte del Ministerio del Interior, en un momento de alta demanda y con competencias clave bajo mínimos, compromete la seguridad ciudadana y deja expuestos puntos estratégicos de la provincia.

Desde AUGC insisten en que se trata de una crisis estructural de personal que afecta a muchas unidades y que ha llevado a niveles inéditos de precariedad. «No es lógico que no se cubran vacantes mientras se improvisan soluciones ineficaces», concluyen.