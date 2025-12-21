Los traficantes roban las narcolanchas incautadas por la Guardia Civil porque Interior las abandona

Los traficantes están robando las narcolanchas que les ha incautado la Guardia Civil porque el Gobierno de Pedro Sánchez las ha dejado abandonadas en el Puerto de Algeciras (Cádiz). Esta situación se está produciendo desde que el Servicio Marítimo de la Benemérita de Algeciras cambió de instalaciones el pasado mes de octubre a otras dentro del puerto, quedando junto a las anteriores las numerosas embarcaciones retiradas a narcotraficantes y contrabandistas, quienes ahora se están haciendo con ellas por piezas.

Ha dado la voz de alarma a OKDIARIO la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), denunciando «una nueva muestra de la impunidad que el narcotraficante tiene en el Campo de Gibraltar».

«Han robado motores, radares, los plotter -pantallas-, antenas y todo tipo de material procedente de estas embarcaciones», señalan a este diario fuentes de la AEGC, destacando que aunque los narcotraficantes tienen recursos suficientes para comprar las embarcaciones que deseen, el material que están robando no es moco de pavo, ya que «un motor fuera borda de unos 300 caballos cuesta unos 45.000 o 50.000 euros» y cada narcolancha lleva mínimo tres, mientras que el precio de una embarcación semirrígida supera los 200.000 euros.

Puestas en bandeja a los narcos

«Si se les ponen las narcolanchas en bandeja, y en vez de comprarlas las roban», apuntan los agentes consultados, precisando que «sólo la primera semana fueron robados 25 motores, según se ha constatado».

La prueba de que este material está siendo utilizado nuevamente por narcotraficantes es que se ha detectado en algunas de las embarcaciones incautadas el número de diligencias previas de delitos anteriores pintado en los motores. Cada vez que se incauta una embarcación o un motor, se le pone un número grabado con pintura con el número de atestado de ese delito.

Estas narcolanchas se amontonan junto a las anteriores dependencias, a unos 3 kilómetros del actual, que se encuentra también dentro de este puerto de descomunal magnitud y que es el puerto de mercancías más grande de España, con una superficie de 4.827.800 m2. Es la gran puerta del sur de Europa.

Las antiguas instalaciones estaban en la zona norte del puerto y fueron entregadas a la Autoridad Portuaria, organismo público adscrito al Ministerio de Fomento, y «están sin vigilancia», así como las embarcaciones, las cuales se encuentran sobre una explanada de asfalto. Las nuevas dependencias se encuentran en la zona sur, conocida como Isla Verde.

Deben ser trasladadas a depósitos oficiales

Son embarcaciones retiradas por el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, que prohíbe las narcolanchas, y también las incautadas que están a disposición judicial. Los agentes consultados no dan crédito a que durante años les hayan sido amontonadas junto a las instalaciones del Servicio Marítimo, en vez de ser trasladadas a depósitos judiciales.

Lo cierto es que las nuevas narcolanchas incautadas se están llevando a las dependencias nuevas, por lo que “se perpetúa el problema”, denuncia también la AEGC, subrayando que «la Guardia Civil no es un depositario judicial».

Esta asociación vuelve a instar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tome medidas de una vez en el asunto y solucione este problema, que es unos de los tantos que el narcotráfico trae al Campo de Gibraltar. «Es un problema social, de pérdida de valores, que arruina familias y por el que pierden la vida los agentes que siguen sin ser considerados profesión de riesgo por este Gobierno», señalan las fuentes consultadas.

Además, la AEGC vuelve a reivindicar la vuelta del OCON SUR, que «nunca tenía que haber sido desmantelado», y el nombramiento del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad (ZES).