El narcotráfico se dispara en Cataluña mientras Marlaska desmantela los grupos de élite que lo combaten

La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está desmantelando los grupos que combaten el narcotráfico en Cataluña. Y ello pese a ser ahora el territorio español con mayor número de delitos relacionados con el tráfico de drogas en España, por delante de Andalucía, de acuerdo con los datos del propio Ministerio relativos al primer semestre de 2025.

En dicho periodo, se registraron en esta comunidad autónoma 2.657 infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas, un 8,4% más que en 2024, mientras que Andalucía, tradicionalmente uno de los principales focos, ha reducido sus cifras un 8,1%, con 2.116 casos.

Sin embargo, durante los siete años de mandato de Marlaska, los grupos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Barcelona se han reducido un 30%, pasando de seis a tan sólo cuatro, y los agentes que los integran se han recortado a la mitad, pasando de 14 a siete, según informa a OKDIARIO la secretaria general del sindicato en Cataluña, Rocío Caballero Martínez.

Estos grupos pertenecen a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, ubicada en el complejo policial de La Verneda, y su área de actuación no se limita sólo a esta provincia, sino a toda la comunidad autónoma. Luchan contra el narcotráfico de gran escala, que ha repuntado en Cataluña en los últimos años.

«Están dejándonos abandonados», declaran a este diario fuentes policiales de la Udyco que trabajan en Cataluña. Una situación que confirma el comité regional de la CEP Cataluña, destacando que de esta forma «se está favoreciendo el incremento de esta lacra y el asentamiento de más grupos de narcotraficantes en la zona». «Se está poniendo peso en la balanza a favor de la delincuencia», advierte este sindicato.

La consecuencia de ser menos agentes en los grupos, es que llevan menos investigaciones y van priorizando las más calientes: las que están a punto de finalizar o que van a explotar. Antes, cada grupo llevaba «hasta cuatro investigaciones a la vez, pero ahora, ante la falta de efectivos, sólo puede asumir una, o como mucho dos. El resto se dejan sin investigar durante un tiempo».

Este sindicato avisa que es necesario que se refuercen las plantillas de forma urgente, también con material». A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez «no está haciendo sus deberes», ya que «no está potenciando la lucha contra este problema, mientras que, sin embargo, las mafias se están asentando poco a poco en España: desde la Mocro Mafia, a la mafia albanesa y la dominicana».

«Los narcos están utilizando material de guerra y mejores vehículos. Las mafias cuentan ahora con dinero ilimitado porque están asentadas a nivel internacional. ¿Cómo competimos contra esto?», plantea la CEP con gran indignación.

Otras unidades desmanteladas

Esta drástica reducción de los grupos que combaten el narcotráfico en Cataluña se suma a las registradas en las unidades que investigan inmigración y el terrorismo, que han visto mermadas sus plantillas casi a la mitad, como también ha revelado recientemente OKDIARIO. Según la CEP, esta situación que «supone un grave riesgo para la seguridad nacional», obedece a una maniobra provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez «para contentar al independentismo».

A esto se suma, además, que Marlaska está descabezando a la Policía en Cataluña al no reemplazar a los comisarios que se jubilan, por lo que numerosas comisarías están siendo gestionadas por inspectores jefes e incluso inspectores y, por tanto, «mano de obra barata».

Vaciado de competencias

«El Gobierno pretende que en un plazo de dos años, las funciones de la Policía Nacional se limiten en esta comunidad a gestionar documentación y Extranjería. En definitiva, realizar los DNI, pasaportes y control de Extranjería», señala a este diario la secretaria general de la CEP en Cataluña. Y destaca que el hecho de no relevar a los comisarios es un paso más para «vaciar de competencias» a la Policía Nacional en esta comunidad autónoma.

«En otros territorios de España, los mandos son reemplazados rápidamente, pero en Cataluña no se hace porque no interesa», apunta Caballero, destacando que de esta forma, en las comisarías catalanas se están saltando uno o dos eslabones de mando y sobrecargando al personal de la escala ejecutiva con una responsabilidad que no les toca en el puesto que ocupan.

Además, advierte que «pese al incremento de inseguridad que sufre Cataluña por el terrorismo yihadista, se está dejando de nutrir de efectivos la Brigada Provincial de Información de Barcelona para que en un futuro ese trabajo lo asuman los Mossos d’Esquadra, al igual que las brigadas de Policía Judicial y Extranjería».

La CEP también se revuelve contra la pretensión del Gobierno de declarar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña como lugar de memoria democrática, algo que para este sindicato supone «un intento miserable de servir en bandeja a sus socios independentistas un trofeo a costa de intentar ensuciar el impecable compromiso democrático de los policías». Una iniciativa contra la que ya presentado alegaciones para intentar tumbarlas, dado que «no son policías franquistas ni represores».

En este sentido, apunta que el Gobierno utiliza informes del independentista Xavier Domènech, ex diputado de Comuns en el Parlamento catalán, para nombrar la Jefatura como centro de represión franquista. Para la CEP, «esto evidencia que el Ejecutivo sigue la hoja de ruta marcada por el independentismo, cuyo fin no es otro que echar a los policías nacionales de Cataluña».

Seguridad usada como moneda de cambio

La CEP atribuye a Marlaska el desmantelamiento de las brigadas de Extranjería, Policía Judicial e información, «por no ofrecer a los agentes ciertas garantías para que quieran permanecer en Cataluña», como, por ejemplo, un complemento retributivo y un sistema de puntuación similar al del País Vasco.

«El Gobierno es consciente de la problemática que vivimos desde el procés en Cataluña, donde no somos bien vistos por los independentistas. Le hemos dicho cuál es la solución: que nos incentive para que los agentes se arraiguen y no se marchen, y los grupos de investigación sean estables, pero sigue sin escuchar la voz de los policías», afirma este sindicato.

Y destaca que esta inacción del Ejecutivo «es una forma de invitar a los agentes a que se marchen», cediendo nuevamente a sus socios de Gobierno, como también hizo en su día con la amnistía para los separatistas catalanes.

«Para continuar en el poder no todo vale, la seguridad no debería ser usada como moneda de cambio», subraya Rocío Caballero, portavoz de la CEP en Cataluña, que considera que con el Gobierno de Sánchez y el mandato de Marlaska, «el final que les espera a los policías en Cataluña es la extinción» del Cuerpo en esa comunidad. «Marlaska dimite. Tu inacción nos mata. Vete ya», concluye Caballero.