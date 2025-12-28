Giro de 180º en el transbordo más odiado de Barcelona: así está ahora el túnel que todos detestan

Quien puede lo evita. Hablamos del transbordo más odiado de Barcelona, ese túnel que muchos cruzan del metro, pero que se arrepienten al hacerlo. Se trata de un pasillo larguísimo (se hace infinito), el trasbordo que va de las líneas L3 y L4 del metro de Passeig de Gràcia, (y viceversa). Es tan largo que muchas personas prefieren hacerlo andando en el exterior, y es que hablamos de casi 240 metros que parecen interminables. Ahora, gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, adquiere otra dimensión.

Este trasbordo se convierte en una experiencia que gusta y que permite que el túnel no se haga nada pesado, al contrario, hay ganas de andarlo. Así, y durante tres meses, el Ayuntamiento ha lanzado Ars Gràcia, de Artificia, una actividad sonora y visual que combina el mundo digital y el mundo analógico a través de un sistema interactivo, además de ofrecer un espacio de música en vivo para potenciar el trabajo de los y las músicas del metro. El proyecto ARS Gràcia de Artificia fue el ganador de entre los 52 que se presentaron a este reto: el de mejorar la experiencia de los usuarios de este transbordo, se aplicará durante tres meses como prueba piloto y que coincide en las diversas actividades del centenario del metro.

El cambio en el transbordo más odiado de Barcelona

La iniciativa, dentro de inteligencia artificial, de ARS, para este tramo del metro “tan odiado” para los usuarios del transporte, crea música y vídeo basándose en la presencia de los usuarios y las interacciones que generen en el transbordo. Cada persona se convertirá en una nota musical que se integrará en los cambiantes patrones sonoros, visuales y latidos lumínicos que recorrerán el espacio interior del pasillo, y generarán un ambiente audiovisual en constante mutación.

Según el propio Ayuntamiento de la ciudad, la propuesta plantea un espacio para la interpretación de música en vivo. Los miembros de la Associació de Músics del Carrer y del Metro de Barcelona (AMUC) podrán tocar en el ARS Stage con excelentes condiciones de sonoridad y con la oportunidad de potenciar sus actuaciones a través de la tecnología visual que se implementará en el transbordo de la estación.

Prueba piloto en el transbordo más odiado del metro de Barcelona

Se trata de una prueba piloto que se instalará únicamente en un recorrido concreto del intercambiador. El proyecto recibirá 50.000 euros de financiación, un 80% del total, aproximadamente, más un premio de 3.000 euros.

Para ser más concretos, el Ayuntamiento da a conocer que ARS Gràcia es una propuesta de Artificia, una plataforma catalana de promoción y difusión del uso de la inteligencia artificial en las artes, con el apoyo del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC), Kreomúsica y la Asociación de Músicos de la Calle y del Metro de Barcelona.

Esta iniciativa promueve la creatividad aumentada a través de la IA y las artes. Las nuevas tecnologías, y en particular la inteligencia artificial, están cambiando la naturaleza de los procesos creativos. Las colaboraciones emergentes entre humanos y máquinas permiten nuevos procesos creativos.

La creatividad computacional es un sector emergente en las industrias culturales y creativas. Desde Artificia buscan establecer encuentros físicos y virtuales, entre la ciudadanía, la comunidad científica, creativa y empresarial para potenciar este sector en el ámbito europeo e internacional.

Dos propuestas más han sido premiadas con 3.000 euros: “Atmósferas en tránsito”, de la agencia we are Labels.team, y “El cànon de Barcelona”, del equipo Flop Work.

En la inauguración del proyecto dentro del trasbordo asistieron el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presidenta de TMB, Laia Bonet, quienes ensalzaron este proyecto que potencia la cultura dentro de un espacio público como es el metro de Barcelona.

La experiencia IA en el Palau de la Música

Esta iniciativa tuvo precursores: Inner Voice de Carles Marigó, que tuvo lugar en mayo en el Palau de la Música. Lo definieron como una experiencia inmersiva que trasciende el concepto tradicional de concierto para convertirse en un viaje sensorial donde la música, la tecnología y la emoción se fusionan en un único paisaje poético.

Lejos de ser un simple artificio tecnológico, la inteligencia artificial se convierte en un actor esencial en el escenario, integrándose de manera orgánica como un miembro más del equipo artístico. Su presencia no solo acompaña la música, sino que la expande hacia otras dimensiones sensoriales, generando en directo las proyecciones visuales que amplifican la expresividad sonora.

Los pasillos del metro de distintas líneas de Barcelona ya suelen amenizarse con música. Cantantes y músicos que tienen sus plazas y tocan durante todo el día. La experiencia de este largo túnel con tal amenización puede marcar un antes y un después del ocio en el transporte.