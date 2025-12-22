Estos son los horarios del metro en Barcelona en Navidad: días y horas

Durante las fiestas navideñas suele haber variedad en los horarios de los transportes de las ciudades. En general, suelen cambiar los días festivos: 25, 26, 31 de diciembre o 1 de enero. Los horarios del metro en Barcelona en Navidad se amplían para que todos puedan gozar de las fiestas mejor, tanto los que están en la ciudad como los que vienen de fuera. hay que resaltar en especial los horarios del 31 de diciembre hacia la madrugada del 1 de enero, cuando es necesario que la gran parte de las personas, tras horas de fiesta, puedan coger el transporte publico y lleguen a sus casas con toda seguridad.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, la movilidad sostenible es la mejor opción para desplazarse durante las fiestas de Navidad, por eso te recomiendan donde vayas, siempre mejor a pie, en bicicleta o en transporte público. Además, el transporte público refuerza su servicio durante estos días como hemos remarcado. En concreto, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha reforzado el servicio de metro los sábados, domingos y días festivos intersemanales de diciembre con comercios abiertos para facilitar la movilidad durante las semanas previas a las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, en que se multiplican las salidas por compras, ocio y visitas.

¿Cuáles son los horarios del metro en Barcelona en Navidad?

Por suerte, si te desplazas por Barcelona verás que los domingos y festivos intersemanales en los que los comercios están autorizados a abrir sus puertas, es decir, los días 30 de noviembre, 6, 7, 8, 14, 21 y 28 de diciembre y todos los sábados de diciembre, habrá hasta un 7,4% más de trenes en servicio en las líneas convencionales de metro, especialmente en la L1, la L3 y la L5.

Son líneas que van hasta el centro donde hay mayor proporción de tiendas, personas y mucho movimiento a la hora de realizar las compras de Navidad. El consistorio de la ciudad destaca que el incremento dependerá de si es hora valle de la mañana (de 10.00 a 13.00 h), hora valle de la tarde (de 13.00 a 17.00 h) o hora punta de la tarde-noche (de 17.00 a 21.00 h).

Por su parte, el viernes 5 y domingo 7 de diciembre, por el hecho de ser vísperas de festivo, el servicio de metro se prolongará hasta las dos de la madrugada. El festivo 6 de diciembre, al ser sábado, los trenes circularán toda la noche, y el lunes 8 los trenes circularán hasta las doce de la noche.

Qué horarios tiene el metro de Barcelona en Nochebuena y Navidad

El miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, el servicio de metro finalizará, como es habitual en esta fecha, a las 23.00 h.

Ahora bien, el día de Navidad, al ser festivo, el metro funcionará de 5.00 h de la mañana a 00.00 h de la noche, y en Sant Esteve, al ser viernes, circulará hasta las dos de la madrugada, un horario ya habitual, si bien es un día también festivo dentro de la comunidad.

Horarios del metro en Fin de Año

La cosa se amplía y cambia durante la noche de fin de año y el día 1 de enero, inicio de año. en concreto, y según el Ayuntamiento de Barcelona, la noche de Fin de Año, la que va del miércoles 31 de diciembre al jueves 1 de enero, el metro ofrecerá servicio ininterrumpido toda la noche. Así quien coja el metro esta noche lo tendrá siempre abierto, sean las 2 o las 3:00 horas de la mañana, las 6 o las 7:00 horas.

Este incremento de trenes en circulación los fines de semana y los festivos intersemanales se añade a la oferta existente los días laborables, todo ello para aumentar la capacidad de transporte de la red y situarla como una alternativa eficaz al vehículo privado en los desplazamientos cotidianos, en especial para las fiestas navideñas. Este aumento de la oferta, además, se mantendrá sin variación el día no lectivo, 7 de enero.

Otros transportes también refuerzan sus servicios

La red de autobuses aumenta la capacidad de transporte de algunas líneas, dotándolas de vehículos articulados. Por ejemplo, el martes 24 de diciembre, víspera de Navidad, los autobuses de TMB harán la última salida desde sus paradas de origen a las 22.00 horas.

Por su parte, en la noche del 24 de diciembre, el Tram realizará la última salida desde las paradas de origen a las 22.00 horas. En cambio, los días 7, 25 y 26 de diciembre funcionará hasta las dos de la madrugada y en Nochevieja prestará el servicio ininterrumpido, de igual forma que el metro de Barcelona.

Hay que tener en cuenta que el 5 de enero las cabalgatas de reyes pueden afectar al servicio tanto de autobuses como del tram, no así el metro que también tendrá más frecuencia de vagones.