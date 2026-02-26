Jesús Palacios: «Los documentos desclasificados confirman que el CESID fue el ejecutor del 23F»

Los archivos desclasificados por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el 23F confirman lo que el historiador y periodista Jesús Palacios lleva defendiendo durante más de dos décadas: que el servicio de inteligencia militar, el entonces CESID —hoy CNI—, fue el ejecutor operativo del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. También afirma que «lo que tenían sobre la implicación del Rey Juan Carlos I en el golpe se lo han guardado».

Palacios, autor del libro 23F: El golpe del CESID —publicado hace 25 años y durante mucho tiempo ignorado o cuestionado por el relato oficial—, ha analizado en exclusiva para OKDIARIO los documentos ahora desclasificados y confirma que, pese a las contradicciones internas y los intentos de exculpación que contienen, los propios archivos acreditan la implicación directa del CESID en la operación.

El informe 7_R, clave

Entre los documentos más relevantes figura el denominado Informe 7_R, un informe interno del CESID sobre los hechos del 23F elaborado por mandato del mando antes de que el coronel de Infantería de Marina Narciso Carreras compareciera públicamente, ante el ruido generado por las investigaciones de Diego Camacho y otros. Según Palacios, ese informe, pese a su carácter exculpatorio, «confirma y ratifica plenamente» la actuación del CESID y de sus grupos operativos, en concreto el Grupo Operativo en Misiones Especiales de la Agrupación Operativa 11.

El documento recoge declaraciones de agentes —entre ellos el cabo Monje y el sargento Sánchez Maroto— e incluso la del capitán Francisco García Almenta, quien nunca fue llamado a declarar ni procesado, y en la que se hace referencia explícita a la creación de un Servicio Especial de Agentes (SEA) concebido para dar cobertura a la fuerza de Tejero que entró en el Congreso.

Otros dos documentos completan el cuadro: el informe 6_R, sobre la participación de miembros del CESID, y el 5_R, que pretende limpiar al organismo de cualquier responsabilidad ante «los incidentes del Congreso» —así los califica eufemísticamente—.

«No es ninguna invención»

«Confirma plenamente lo que hemos estado diciendo durante tantos años. No es ninguna invención. Ahora está aquí oficialmente», afirma Palacios. Para el autor, la relevancia de estos documentos es incuestionable pese a las manipulaciones que detecta en los archivos —algunos con páginas tapadas por folios en blanco antes de ser fotocopiados— y pese al relleno de material intrascendente, como actas del juicio de campamento que «nunca fue clasificado» y que todos los abogados tuvieron a su disposición.

Lo que sí está ausente, denuncia Palacios, es cualquier referencia a las grabaciones de conversaciones de La Zarzuela —entre el Rey Juan Carlos, Armada, Milans del Bosch y Tejero— o a las comunicaciones con las distintas capitanías generales. «Eso está expurgado, está fuera», sentencia.

Una maniobra de distracción con un fondo real

Palacios no elude la dimensión política de la desclasificación. A su juicio, la operación responde a un interés del Gobierno de Sánchez por desviar la atención de la presión judicial y política que acumula en este momento. «Sánchez disimula para que durante unos días el gallinero esté alborotado con el 23F y se quite la tensión sobre su situación», sostiene.

Sin embargo, advierte que eso no invalida el valor de los documentos sobre el CESID: «Pese a ser una maniobra de distracción y una manipulación en sí misma, los propios documentos que publican, sobre todo los relacionados con el CESID, son absolutamente importantísimos. Confirman que fue el grupo ejecutor del 23F».