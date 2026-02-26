Cuándo son las Fallas de Valencia 2026: calendario, qué días son, horarios y todas las fechas importantes

Valencia ya huele a Fallas. Entre el 15 y el 19 de marzo se celebrarán las Fallas de Valencia 2026, que ya tienen su calendario oficial. Esa será la semana grande de las fiestas más populares de la capital de la Comunidad Valenciana, que comenzaron el pasado 22 de febrero con la Crida en las Torres de Serranos, celebrará su primera mascletá este 1 de marzo y finalizarán el próximo 19 de marzo, Día de San José, con la cremá en la plaza del Ayuntamiento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las Fallas de Valencia 2026.

Con la llegada del mes de marzo, Valencia se prepara para las Fallas 2026, que volverán a congregar a millones de personas en la capital de la Comunidad Valenciana. La semana grande, esta fiesta será entre el 15 y el 19 de marzo, pero desde el 11 de enero, con la presentación de los pasodobles de las falleras mayores de Valencia en el Palau de la Música, ya se lleva calentando una fiesta que fue declarada el 30 de noviembre de 2016 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Calendario de Fallas 2026

Las Fallas de Valencia 2026 ya tienen su calendario oficial, que puedes consultar AQUÍ. Este programa comenzó el 11 de enero, y después de más de un mes de eventos oficiales, se inauguró de forma oficial el pasado domingo 22 de febrero con la Crida de las Torres de Serranos, que se considera como el primer acto de las Fallas de Valencia.

Este domingo 1 de marzo tendrá lugar la primera mascletá en la plaza del Ayuntamiento a las 14.00 horas y a las 20.00 horas en el mismo lugar se celebrará un espectáculo pirotécnico. A partir de ahí, todos los días a las 14.00 horas habrá mascletá en este lugar hasta el próximo 19 de marzo, Día de San José, en el que se darán por finalizadas las Fallas 2026 con la Cremá.

¿Cuál es el día más importante de las Fallas de Valencia?

Los días más importantes de las Fallas de Valencia 2026 son los siguientes:

22 de febrero: Crida en las Torres de Serranos.

Crida en las Torres de Serranos. 28 de febrero: Cabalgata del Ninot.

Cabalgata del Ninot. Entre el 1 y el 19 de marzo: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

Mascletá en la plaza del Ayuntamiento. 15 de marzo: Plantá de las fallas infantiles (09.00 horas)

Plantá de las fallas infantiles (09.00 horas) 16 de marzo: Plantá de todas las fallas (08.00 horas)

Plantá de todas las fallas (08.00 horas) 17 de marzo: Entrega de premios y primera ofrenda a la Virgen de los Desamparados (A partir de las 15.30 horas).

Entrega de premios y primera ofrenda a la Virgen de los Desamparados (A partir de las 15.30 horas). 18 de marzo: Segundo día de ofrenda y Nit del Foc (23.59 horas).

Segundo día de ofrenda y Nit del Foc (23.59 horas). 19 de marzo: Cabalgata del fuego (19.30 horas) y Cremá de las fallas (entre las 20.00 horas y 23.00 horas).

Cuándo empiezan las vacaciones de Fallas 2026

Las Fallas de Valencia 2026 comenzaron de forma oficial el pasado domingo 22 de febrero con el acto de la Crida que se celebró en las Torres de Serranos. La primera mascletá oficial será este domingo 1 de marzo en la plaza del Ayuntamiento y, a partir de ahí, se celebrará este acto a las 14.00 horas hasta el próximo 19 de marzo, Día de San José y último de estas fiestas de la capital de la Comunidad Valenciana.

Cuánto y hasta cuándo duran las Fallas

El calendario de las Fallas de Valencia establece que el primer acto es el 11 de enero y el último será el próximo 19 de marzo, Día de San José. La mayor parte de actos se concentra entre el 15 y el 19 de marzo, que se considera como la semana grande de las Fallas de Valencia 2026.

El sábado 14 de marzo se celebrará la clausura de la exposición del ninot infantil y veredicto del ninot indultat infantil y, a partir de ahí, comenzará la semana fallera, que finalizará con la Cremá el próximo jueves 19 de marzo.

Dónde se celebran las Fallas

Las Fallas de Valencia 2026 se celebrarán en la capital de la Comunidad Valenciana y muchos municipios colindantes también tienen la tradición de plantar su falla. El epicentro de esta festividad será la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde se celebrará entre el 1 y el 19 de marzo la mascletá a las 14.00 horas y también tendrá lugar la Cremá el último día de las Fallas de Valencia 2026. Otro escenario importante en las Fallas de Valencia 2026 será la plaza de la Virgen, donde tendrán lugar dos ofrendas a la Virgen de los Desamparados.