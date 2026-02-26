Cielo despejado con algunas nubes bajas y brumas en las primeras horas en buena parte de la provincia. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento será flojo, cambiando a componente sur en litorales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul que promete un día agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 16 grados, la sensación térmica se mantendrá en un rango similar, lo que hará que el ambiente sea bastante cómodo. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h provenientes del sureste, acariciará la piel, aunque no se prevén lluvias que puedan interrumpir la jornada.

Ya por la tarde, el sol se mostrará generoso, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 18:38. La humedad, que alcanzará un 65%, mantendrá el aire fresco, evitando que se sienta pesado. Con un cielo despejado y sin riesgo de precipitaciones, es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre y aprovechar las horas de luz que nos regala este espléndido día de otoño.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un viento del sureste que sopla a 10 km/h, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la humedad alcanzará niveles del 100%, lo que podría generar un ambiente pesado.

La tarde traerá un ligero descenso térmico, con máximas que apenas alcanzarán los 16 grados. Sin embargo, el viento se intensificará, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, lo que sumado a la sensación térmica de 12 grados, hará que el frío se sienta más intenso. Es recomendable llevar un paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Cielo despejado y ambiente fresco en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:30. La temperatura mínima se sitúa en 8°C, pero la sensación térmica puede descender hasta los 6°C, lo que sugiere que será un inicio fresco. A medida que avance la mañana, el termómetro alcanzará los 15°C, con una humedad relativa que oscilará entre el 65% y el 95%, lo que generará un ambiente algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 16°C. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, sin ráfagas fuertes que puedan incomodar. Con la puesta del sol a las 18:37, Badalona disfrutará de más de 11 horas de luz, haciendo de esta jornada una experiencia agradable, aunque con un toque de frescura en el aire.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 19 grados. Aunque se prevén algunas nubes, no se esperan lluvias ni vientos significativos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La tranquilidad del tiempo invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la ciudad.