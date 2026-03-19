Sánchez se graba un TikTok con supuestas cartas que le llegan de «todo el mundo» celebrando su ‘No a la guerra’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido acercarse a sus seguidores a través de las redes sociales y mandar un mensaje con el que mostrar el apoyo que le brindan los ciudadanos. Para ello, el jefe del Ejecutivo se ha grabado un vídeo para TikTok e Instagram con supuestas cartas escritas a mano que le llegan, según dice, «de todo el mundo» celebrando el ‘No a la guerra’ del que se ha apropiado en las últimas semanas.

Sánchez, en un vídeo de alrededor de un minuto grabado en primer plano, saluda a sus seguidores en las mencionadas redes sociales con el siguiente mensaje. «Hola, he estado viendo con mi equipo que en estas últimas semanas están llegando muchísimas cartas sobre la situación en Oriente Medio y particularmente la guerra en Irán». Así, el presidente del Gobierno presume de interacción por parte de los ciudadanos y también del apoyo de la totalidad de las cartas que le llegan a La Moncloa.

«Son cartas además que no vienen de España, sino que vienen de otros muchos lugares del mundo, de Alemania, del Reino Unido, de Italia, de Estados Unidos, de Turquía», indica el jefe del Ejecutivo, mencionando países que, como España han rechazado ayudar en Ormuz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Nos escribís para decir lo mismo y es que os sentís muy reconocidos y estáis muy orgullosos de la posición de España y que por tanto continuemos en esa dirección y no nos rindamos», asegura Sánchez, mientras lee las cartas. Las misivas, según el Gobierno, piden que se diga «alto y claro sí a la paz y no a la guerra». A continuación, Sánchez menciona los conflictos en Irán, Gaza, Líbano y Ucrania, y se aleja de todos ellos.

«Porque con la guerra evidentemente nadie gana y además algunos me decís en vuestras cartas que ya lo estáis notando en el bolsillo y tenéis razón», reconoce Sánchez, antes de anunciar que el viernes, desde el Gobierno van a «aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario un plan de respuesta socioeconómica al impacto de la guerra en Irán», llamado a «proteger a los ciudadanos pese a que efectivamente no avalamos esta guerra».

Por último, Sánchez agradece el «apoyo» y el «cariño» de los ciudadanos en las presuntas cartas enviadas, en un vídeo que se ha hecho viral desde su publicación el miércoles, y en el que vuelve a mencionar el ‘no a la guerra’ tan utilizado para tratar de recopilar votos ante la situación extrema del PSOE demostrada en las últimas elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León.