Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 26 de febrero de 2026, a excepción del área del Estrecho, donde se prevén cielos nubosos y la posibilidad de alguna llovizna ocasional. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero ascenso de las máximas en el tercio occidental. Los vientos del este serán moderados en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el Estrecho, mientras que en el resto de la región serán variables y flojos.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de febrero

Cielo nublado y brisa fresca en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 25 grados y el viento, que soplará del este a una velocidad moderada, podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más intensa. La humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el ambiente se sienta algo cargado, especialmente en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 19:14. Las temperaturas se mantendrán agradables y aunque no se prevén lluvias, el viento podría intensificarse con algunas ráfagas, recordándonos que la naturaleza siempre tiene su propio ritmo. Así, Sevilla disfrutará de un día en el que el calor y la brisa se entrelazan, creando un ambiente perfecto para pasear y disfrutar de la vida al aire libre.

Córdoba: ambiente cambiante con lluvias y viento

Las calles de Córdoba despiertan con un aire inusual, donde el murmullo del viento se mezcla con la promesa de un día cambiante. La mañana se presenta nublada, con temperaturas que rondan los 6 grados y una sensación térmica que apenas supera los 5. A medida que avanza el día, se prevén lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, transformando la atmósfera en un espectáculo de inestabilidad.

El contraste es notable entre la frescura de la mañana y el calor que podría alcanzar los 23 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad, que podría llegar al 100%, hará que la sensación térmica se sienta más intensa. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 23 grados. Aunque se prevén algunas nubes, no se esperan lluvias ni vientos fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será placentera. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Ambiente fresco y ventoso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:00. La temperatura mínima se sitúa en 13°C y aunque la sensación térmica será similar, la humedad relativa alcanzará un 90%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. A medida que avance la mañana, el termómetro subirá hasta los 21°C, con un viento predominante del este que soplará a 35 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, así que se recomienda precaución.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán los 18°C. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que permitirá disfrutar de una jornada fresca y agradable. La puesta del sol se producirá a las 19:16, brindando casi 11 horas de luz. En resumen, será un día propicio para salir y disfrutar del aire libre, aunque con un poco de viento que le dará un toque especial a la tarde.

Jaén: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde, con una brisa suave del sureste que hará más agradable la jornada. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y tus gafas de sol.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 19 grados por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero descenso en la sensación térmica, que podría llegar a los 20 grados. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descienden nuevamente a los 13 grados y disfrutar de la calma que ofrece el cielo despejado.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 23 grados y el viento soplará suavemente, aportando una agradable sensación térmica.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá estable, perfecto para actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y disfrutar del sol, que brillará con fuerza, haciendo de este día una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21 grados, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 25 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer un ligero cambio, con un cielo que se tornará más nublado. Se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica podría descender a 22 grados al caer la noche. Aprovechemos el sol que se despide a las 19:00 antes de que la temperatura baje a 11 grados.