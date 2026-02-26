Es más caro salir a cenar un día que que usar el horno durante un año, según la OCU: esto es lo que gastas

Ir a cenar fuera se ha convertido, para muchos bolsillos, en un plan que cada vez se piensa más. Entre el precio del menú, las bebidas y el postre, la cuenta puede dispararse sin demasiado esfuerzo. En algunas ciudades, salir dos personas una noche cualquiera se acerca o supera los 60 euros sin grandes excesos. Frente a eso, hay gastos del día a día que parecen más elevados de lo que realmente son. Y uno de ellos es el horno, que según ha calculado la OCU no es ni de lejos, más caro que ir a cenar a un restaurante.

El horno es un electrodoméstico que no falta en ninguna casa, pero lo cierto es que siempre se usa de forma limitada, ya que se suele asociar a un consumo alto y a una factura eléctrica inflada. Pero los datos que maneja la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dibujan otro escenario bastante distinto con respecto al uso del horno. Según sus cálculos, usar el horno durante todo un año puede costar menos que una sola cena en un restaurante medio. Y no se trata de una estimación lanzada al aire, sino de un análisis detallado que combina consumo eléctrico y precio del propio aparato.

Es más caro salir a cenar que cocinar un año con el horno según la OCU

Para llegar a esa cifra, la OCU no ha hecho una media genérica, sino que ha tomado como referencia los diez modelos más vendidos actualmente. De cada uno se ha considerado el precio medio de compra y el consumo eléctrico real, tanto en modo tradicional como en convección. Los datos técnicos proceden de EPREL, la base europea que recoge la información energética oficial de los electrodomésticos que se venden en la Unión Europea.

El supuesto que han utilizado es bastante realista: un horno que se mantiene en casa durante 12 años y que se usa tres veces por semana. Dos de esos usos serían con calor arriba y abajo, el programa clásico, y uno con convección, que emplea ventilador para repartir el aire caliente. Además, el cálculo parte de una tarifa eléctrica más bien cara, 0,20 euros por kWh. Es decir, no se ha buscado el escenario más optimista, sino uno que refleja lo que todavía pagan muchos hogares.

Entre 25 y 30 euros al año en electricidad

Con esos parámetros, el coste anual de electricidad se sitúa entre 25 y 30 euros. Traducido al mes, apenas supera los dos euros. La diferencia entre el modelo más eficiente y el menos eficiente ronda el 20%, pero en cualquier caso el gasto energético anual es relativamente bajo.

El consumo por ciclo también está detallado. Según EPREL, un programa con convección consume de media 0,7 kWh, mientras que el modo tradicional puede alcanzar los 0,95 kWh. La diferencia no es enorme en cada uso, pero sí se acumula a lo largo del año. Es importante recordar que el horno demanda más energía al alcanzar la temperatura inicial. Una vez caliente, el termostato SÓLO activa la resistencia de forma intermitente para mantener el calor.

El coste del aparato también cuenta

A la electricidad hay que añadir el precio de compra del horno, repartido durante su vida útil estimada de 12 años. En el estudio se han considerado modelos con precios medios que van de 225 a 453 euros. Si se distribuye ese gasto en el tiempo, el coste anual del aparato oscila entre 19 y 38 euros. Sumando electricidad y amortización, el desembolso total anual se sitúa entre 46 y 65 euros. Es decir, usar el horno durante todo un año puede costar lo mismo que una cena para dos en un restaurante de gama media. En algunas ciudades, incluso menos.

Por qué puede variar el gasto en cada casa

Las cifras anteriores son orientativas. En la práctica, el coste puede ser mayor o menor dependiendo de varios factores.

Influye el modelo concreto de horno y su eficiencia energética . También el número de años que se mantenga en funcionamiento y la frecuencia de uso. No es lo mismo cocinar tres veces por semana que hacerlo a diario.

. También el número de años que se mantenga en funcionamiento y la frecuencia de uso. No es lo mismo cocinar tres veces por semana que hacerlo a diario. El tipo de programa también importa . El modo convección resulta más eficiente porque el aire en movimiento distribuye mejor el calor y reduce el tiempo necesario de cocción.

. El modo convección resulta más eficiente porque el aire en movimiento distribuye mejor el calor y reduce el tiempo necesario de cocción. Por último, la tarifa eléctrica contratada es determinante. El cálculo de la OCU se basa en un precio elevado por kWh. Con una tarifa más competitiva, el coste anual podría ser incluso inferior.

Cómo reducir todavía más el consumo

Aunque el gasto anual no es especialmente alto, existen pequeñas medidas que ayudan a optimizar el uso del horno.

Precalentar solo hasta la temperatura exacta que exige la receta evita picos innecesarios de consumo. Activar la convección cuando el plato lo permita también reduce el gasto energético.

Abrir la puerta lo menos posible es otro gesto clave. Cada vez que se pierde calor, el aparato necesita más electricidad para recuperar la temperatura interior. El grill conviene usarlo solo el tiempo imprescindible, ya que eleva notablemente la demanda energética. Mantener el horno limpio también influye. Los restos de comida pueden afectar al rendimiento y prolongar los tiempos de cocción.