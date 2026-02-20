Adiós al microondas: éste es el electrodoméstico que lo va a sustituir

Durante años, el microondas ha sido un compañero habitual en nuestras cocinas, volviéndose uno de los electrodomésticos más utilizados. Desde su aparición, este dispositivo ha cambiado la manera en la que preparamos los alimentos. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha llegado el momento de darle un adiós definitivo. Desde mediados del siglo XX, han circulado múltiples teorías que cuestionan su seguridad, como la idea de que sus ondas electromagnéticas podrían causar cáncer. Ahora te presentamos la alternativa con la que finalmente reemplazaremos al microondas en nuestros hogares.

Sin embargo, no es cierto, ya que la radiación que utiliza el microondas no es ionizante, esto es, no puede arrancar electrones de la materia. Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos asegura que «se ha establecido que la mayoría de tipos de radiación no ionizante no produce cáncer, ya que no dispone de la suficiente energía».

Mito o realidad: ¿El microondas es peligroso?

Ahora bien, el hecho de que no pueda provocar cáncer no significa que su uso no tenga ningún perjuicio para la salud. El oncólogo y experto en cáncer y nutrición Henri Joyeux ha explicado en una entrevista para ‘Infosalus’ que se trata de un electrodoméstico que hay que utilizar con «moderación».

El experto señala que la primera razón por la que no es conveniente hacer un uso excesivo del microondas es por la modificación estructural que sufren los aminoácidos, que puede representar «algunos riesgos», como cambios en las proteínas o péptidos, haciendo que sean más difíciles de absorber y causando la aparición de ciertas sustancia potencialmente tóxicas.

«Al calentarla en el microondas, la ‘L-prolina’ se convierte en ‘D-prolina’ que es neurotóxica y que, como también se ha observado, resulta perjudicial para el riñón y el hígado», afirma.

Uno de los principales usos que le damos al microondas es para descongelar los alimentos, donde reside el mayor riesgo según Joeux: «La descongelación parcial de una comida puede favorecer la multiplicación de los gérmenes que contiene, así que hay que tener cuidado a la hora de elegir la calidad de los productos que se compran para someterlos a estas ondas. En verano, especialmente, podemos ni darnos cuenta de que un alimento ha empezado a descongelarse debido al intenso calor».

El microondas no cocina los alimentos, sino que simplemente lo calienta. Por lo tanto, si la comida no tiene una calidad adecuada desde el punto de vista bacteriológico, es muy fácil que proliferen los gérmenes y las bacterias, lo que supone un gran peligro para la salud.

Pero, ¿cuál es el electrodoméstico que va a sustituir el microondas? El horno de convección. Se trata de un sistema que calienta los alimentos sin generar humo, en menos tiempo que el horno convencional y con un ahorro de energía de hasta el 80%.