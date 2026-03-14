Se derrumba un puente de Rodalies en La Garriga (Barcelona) en el que ADIF estaba haciendo obras

La línea R3 de Rodalies ha sufrido un nuevo incidente esta mañana, al derrumbarse un puente en un tramo urbano en la localidad de La Garriga (Barcelona), según ha denunciado la propia alcaldesa del municipio, Meritxell Budó. Justo en ese tramo se están realizando las obras de desdoblamiento por parte de ADIF. Afortunadamente, no ha habido heridos a causa del desplome.

La alcaldesa, que fue consellera de presidencia y portavoz del gobierno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado en la red social X su indignación, señalando a ADIF y pidiéndole explicaciones y la asunción de responsabilidades inmediatas, porque lo que ha ocurrido «es muy grave». «Han dejado las obras a medias y sin garantizar la seguridad. ¡Basta!», ha escrito en su cuenta de X.

Per sort, ningú ha pres mal. Però el que ha passat és molt greu. @adif ha de donar explicacions i assumir responsabilitats immediatament.

Han deixat les obres a mitges i sense garantir la seguretat.

PROU!! pic.twitter.com/Bn3OzoxqaX — Meritxell Budó🎗 (@meritxellbudo) March 14, 2026

El derrumbamiento se ha producido en la avenida Onze de Setembre, de La Garriga. Este derrumbamiento es la enésima incidencia en una larga lista de accidentes, averías y problemas en las líneas catalanas de Rodalies.

El pasado 20 de enero de 2026, un muro de contención colapsaba y se derrumbaba sobre un tren de la línea R4, en el tramo entre Sant Sadurní d’Anoia y Gélida. El impacto arrojó el trágico balance de una víctima mortal y decenas de heridos.

Desde entonces y tras el accidente que provocó la muerte de un maquinista que realizaba sus prácticas en el tren siniestrado, no se ha resuelto la grave crisis ferroviaria desatada en las líneas ferroviarias de las cercanías catalanas. Los retrasos, las incidencias y los fallos en el servicio han llevado a los responsables de las Rodalies a ofrecer, a modo de compensación, la gratuidad del servicio a todos los usuarios.

Con todo, a principios de enero de 2026, Gobierno, Generalitat y Renfe acordaban el cese de Josep Enric García Alemany como director operativo de Rodalies, mientras que Adif también cesaba a su al director general de explotación y mantenimiento, Raúl Míguez.

Las líneas de Rodalies, que, de las trece que hay en toda España, acumulan peores ratios de puntualidad, según los datos ofrecidos por RENFE, han sido transferidas recientemente a la Generalitat de Cataluña por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para realizar ese traspaso de competencias entre Gobierno central y Generalitat, se ha constituido un consorcio, Rodalies de Catalunya SME, SA. Su nuevo director general y CEO es Òscar Playà, un exdirectivo del Metro de Barcelona que asume el reto de poner orden y normalidad en las Rodalies.