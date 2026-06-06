Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, pasa lista en su boda: Carlos III, Kate Middleton y las inesperadas Eugenia y Beatriz de York

Mientras en Madrid la Familia Real ha estado dedicada a la recepción del Papa León XIV, en Inglaterra los Windsor se han ido de boda. Una celebración que no ha estado exenta de polémica y momentos incómodos, ya que, después de todo lo acontecido en los últimos meses en Buckingham, algunos han optado por mantener un perfil bajo, mientras que otros continúan con su agenda intentando devolver el prestigio a la institución. En medio de este complejo escenario familiar, Peter Phillips y Harriet Sperling se han dado el «sí, quiero».

En una ceremonia privada celebrada en la iglesia de All Saints, en Kemble, situada en los idílicos Cotswolds, la expectación ha llegado a su fin y la pareja ha formalizado su compromiso ante varios miembros de la Familia Real británica. Peter, una persona a la que siempre le ha gustado permanecer en segundo plano y único hijo de la princesa Ana, se ha casado con Harriet, una enfermera con la que mantiene una relación desde hace varios años. La elección del lugar no ha sorprendido, ya que ambos mantienen una estrecha vinculación con Gloucestershire.

Entre los invitados ha habido varias caras destacadas de los royals británicos:

William y Kate Middleton, los grandes activos de la Corona

El hijo mayor del rey Carlos III y la fallecida Diana de Gales está cada vez más cerca de asumir el relevo de su padre en el trono. Su imagen continúa siendo una de las más sólidas de la institución y muchos consideran que encarna el futuro de la monarquía británica. Su presencia activa en la agenda oficial está contribuyendo a reforzar la imagen de los Windsor en un momento especialmente delicado.

Por su parte, Kate Middleton volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las royals más elegantes del mundo. La princesa de Gales apostó por un vestido de tweed en tono crudo, combinado con un tocado a juego y unos zapatos en la misma gama cromática. Una opción perfecta para la boda de su primo político, Peter Phillips.

Carlos III y Camila, presentes en la boda de Peter Phillips

Los reyes de Inglaterra no quisieron faltar a una cita tan señalada y mostraron públicamente su apoyo al hijo de la princesa Ana. En medio de la tormenta que continúa rodeando a la Casa Real británica, la presencia de los monarcas fue uno de los grandes gestos de la jornada.

Carlos III llegó con un clásico chaqué de tres piezas. Se notaba que se trataba de una celebración familiar, ya que optó por una imagen más discreta de lo habitual. Camila, al igual que Kate Middleton, eligió un estilismo en tonos crudos, aunque mucho más fiel a su estilo personal. Lo completó con un abrigo de ribetes curvos y un bolso Lady Dior de piel.

Eugenia y Beatriz, la inesperada presencia de las hijas del príncipe Andrés

La situación de las princesas Eugenia de York y Beatriz de York no atraviesa su mejor momento. Su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, ha sido apartado de la primera línea de los Windsor, despojado de sus títulos y privado de buena parte de los privilegios que durante años acompañaron su posición dentro de la familia real británica. Una caída que inevitablemente ha terminado salpicando a sus hijas, cuya imagen pública continúa ligada a la polémica que rodea al duque.

Es más, hace unos meses comenzaron a circular informaciones que apuntaban a la existencia de una especie de facción «anti York» dentro de Buckingham. Según estas versiones, algunos sectores de palacio considerarían que la rama de Andrés Mountbatten-Windsor se ha convertido en un problema para la imagen de la institución y defenderían una reducción progresiva de su peso dentro de la Corona.

Por eso ha sorprendido especialmente la presencia de Eugenia y Beatriz en la boda de Peter Phillips. Su asistencia supone una demostración de que, pese a las tensiones internas y a los intentos de algunos por relegar a los York a un segundo plano, siguen manteniendo vínculos con una parte importante de la familia. Una fotografía que vuelve a evidenciar que, detrás de los grandes actos oficiales, Buckingham continúa siendo un complejo tablero de equilibrios familiares.

Sarah Ferguson y el príncipe Harry, las ausencias más sonadas de la boda de Peter Phillips

Parece que el hijo de la princesa Ana ha terminado distanciándose de ambos. Según adelantó la revista Hello!, ninguno de los dos recibió invitación para asistir al enlace.

La especialista en Casa Real Emily Nash explicó a Page Six: «Nos dijeron que Peter no había hablado con Harry en los últimos años. De alguna manera se ha producido un distanciamiento natural y, como resultado, no fue invitado».

Peter siempre ha mantenido una relación más cercana con el príncipe Guillermo de Gales que con Harry de Sussex. La experta añadía además: «(Peter) es muy leal, muy protector. Ha sido un gran apoyo para su primo a lo largo de los años. Por eso tiene sentido que, si los dos hermanos hubieran estado allí, el evento habría tomado un rumbo completamente diferente».

La celebración dejó una de las fotografías más significativas de los Windsor en los últimos tiempos. Más allá del enlace, la boda de Peter Phillips sirvió para mostrar quiénes siguen ocupando un lugar destacado dentro de la familia y quiénes, por distintos motivos, han quedado relegados a un segundo plano. Una imagen que muchos interpretan como el reflejo del actual equilibrio de poder dentro de la monarquía británica.