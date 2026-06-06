La reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro: «Solamente sobrevivirán aquellos que estén preparados para saber diferenciar, para saber cuál es bueno y el malo, si eres víctima o verdugo»
La reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre la felicidad
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Arturo Pérez-Reverte participó en el podcast «The Wild Project», de Jorge Carrillo, conocido en redes sociales como Jordi Wild, donde reflexionó acerca del futuro y la dependencia tecnológica: «Cuando venga el apocalipsis digital, que va a venir, no tengo la menor duda… Yo no voy a estar, pero va a venir. Y va a ser muy desagradable. Solamente sobrevivirán aquellos que estén preparados para saber diferenciar, para saber cuál es bueno y el malo, si eres víctima o verdugo».
«Hay tres posibilidades. O tú eres dueño de tu vida digital dentro de lo que cabe, con sentido común, manteniendo una actitud lúcida, despierta, o la otra posibilidad es que el Estado te controle, te estén dando el sesgo de información. Saben que te gusta la música, que te gustan los videojuegos, y te la van a meter. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera es cuando el Estado pierde el control, cuando sea incapaz de controlar siquiera la manipulación. Cuando ya todo sea tan caótico que el mundo se convierta en un sálvese quien pueda. Eso sí que va a dar miedo, porque entonces ni siquiera va a haber un malo al que cortar el cuello. Ya no sabrás a quién atacar ni dónde está la amenaza», añadía Pérez-Reverte en este encuentro», comentaba.
Arturo Pérez-Reverte reflexiona sobre el futuro
«Entonces sí que estaréis indefensos. No me da miedo por mí, sino por vosotros, por los jóvenes. Me da miedo por mi hija, que tiene 40 años. Me da miedo que pasemos de la fase de defensa posible a la fase del control del Estado y a la fase del caos, del apocalipsis zombie», reveló
Finalmente, concluyó: «La gente piensa que un teléfono móvil se enchufa directamente y ya está. Y yo me he pasado la vida en lugares donde no había luz. Si todo se va al diablo, ¿dónde enchufas el ordenador y el teléfono? Como la supervivencia ya depende de la tecnología, cuando falle, ¿cómo va a ser? Ponerse en manos de la electricidad y la tecnología para todo nos hace tan vulnerables como nunca lo hemos sido. Imagínate un apagón de un mes, o de seis meses, o de un año. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo creo que estamos a tiempo de cambiar, pero no vamos a cambiar. El hombre es el animal más estúpido de la creación».
Las mejores frases
- «Después de todo, qué sería de nosotros sin nosotros mismos, pensaba. La vida es un naufragio, y cada uno echa a nadar como puede.
Genial metáfora sobre la existencia.»
- «Es la duda la que mantiene joven a la gente. La certeza es como un virus maligno. Te contagia de vejez. Sólo cuando sentimos incertidumbre nos apasionamos con las cosas».
- «Había aprendido que lo malo no era la espera, sino las cosas que imaginas mientras esperas. La paciencia siempre tiene premio, si sabes gestionar la espera».
- «Nada hay más despreciable, ni peligroso, que un malvado que cada noche se va a dormir con la conciencia tranquila».
- «Los filósofos griegos tenían razón al decir que la guerra era la madre de todas las cosas. De la guerra nace la paz, desgraciadamente».
- «Todas las guerras son malas, pero la guerra civil es la peor de todas, pues enfrenta al amigo con el amigo, al vecino con el vecino, al hermano contra el hermano».
- «La duda es la que mantiene joven a la gente. La certeza es como un virus maligno. Te contagia de vejez. Sólo cuando sentimos incertidumbre nos apasionamos con las cosas».
- «Probado durante siglos: no son los tiranos los que hacen esclavos, sino los esclavos los que hacen tiranos. Lo que prueba una certeza de viejo reportero: los muertos sin duda están muertos; pero los vivos no siempre son lo que parecen».
- «Los héroes pasan por nuestro lado sin que reparemos en ellos. Se sientan en la terraza de un bar, se sujetan a la barra del metro o hacen la cola en la oficina del paro, como tantos».
- «Siempre desconfío de quien no tiene ( o dice no tener) enemigos. Caminar es elegir. Elegir es arriesgarse. Arriesgarse es pelear. No tener (oficialmente) enemigos requiere mucha capacidad de succión. Que también tiene su mérito».
- «Sin historia no hay posibilidad de acometer el presente. No te puedes mover por el presente, no puedes actuar en él. Conocer la historia, sus mecanismos de análisis, de comprensión, te da la sabiduría del tablero».
- «Bien mirado, el mundo ha dejado de pensar en la muerte. Creer que no vamos a morir nos hace débiles, y peores».
- «Así, tras haber tenido buen número de amantes, una mujer debe considerarse afortunada si sabe convertir a alguno de ellos, el más inteligente, en un fiel y leal amigo».
- «Después de todo, qué sería de nosotros sin nosotros mismos, pensaba. La vida es un naufragio, y cada uno echa a nadar como puede».