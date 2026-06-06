La reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro: «Solamente sobrevivirán aquellos que estén preparados para saber diferenciar, para saber cuál es bueno y el malo, si eres víctima o verdugo»

Arturo Pérez-Reverte participó en el podcast «The Wild Project», de Jorge Carrillo, conocido en redes sociales como Jordi Wild, donde reflexionó acerca del futuro y la dependencia tecnológica: «Cuando venga el apocalipsis digital, que va a venir, no tengo la menor duda… Yo no voy a estar, pero va a venir. Y va a ser muy desagradable. Solamente sobrevivirán aquellos que estén preparados para saber diferenciar, para saber cuál es bueno y el malo, si eres víctima o verdugo».

«Hay tres posibilidades. O tú eres dueño de tu vida digital dentro de lo que cabe, con sentido común, manteniendo una actitud lúcida, despierta, o la otra posibilidad es que el Estado te controle, te estén dando el sesgo de información. Saben que te gusta la música, que te gustan los videojuegos, y te la van a meter. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera es cuando el Estado pierde el control, cuando sea incapaz de controlar siquiera la manipulación. Cuando ya todo sea tan caótico que el mundo se convierta en un sálvese quien pueda. Eso sí que va a dar miedo, porque entonces ni siquiera va a haber un malo al que cortar el cuello. Ya no sabrás a quién atacar ni dónde está la amenaza», añadía Pérez-Reverte en este encuentro», comentaba.

Arturo Pérez-Reverte reflexiona sobre el futuro

«Entonces sí que estaréis indefensos. No me da miedo por mí, sino por vosotros, por los jóvenes. Me da miedo por mi hija, que tiene 40 años. Me da miedo que pasemos de la fase de defensa posible a la fase del control del Estado y a la fase del caos, del apocalipsis zombie», reveló

Finalmente, concluyó: «La gente piensa que un teléfono móvil se enchufa directamente y ya está. Y yo me he pasado la vida en lugares donde no había luz. Si todo se va al diablo, ¿dónde enchufas el ordenador y el teléfono? Como la supervivencia ya depende de la tecnología, cuando falle, ¿cómo va a ser? Ponerse en manos de la electricidad y la tecnología para todo nos hace tan vulnerables como nunca lo hemos sido. Imagínate un apagón de un mes, o de seis meses, o de un año. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo creo que estamos a tiempo de cambiar, pero no vamos a cambiar. El hombre es el animal más estúpido de la creación».

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