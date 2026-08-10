José, albañil de 64 años, pone el foco en la falta de trabajadores en España: «Te piden hablar inglés con los ladrillos»

José María tiene 64 años y trabaja como albañil desde los 14. Su historia se ha convertido en el reflejo de uno de los grandes problemas que afronta actualmente el sector de la construcción en España, que es la falta de trabajadores cualificados. El albañil cuenta que se presentó a una oferta publicada por un Ayuntamiento y, después de varias semanas, recibió una respuesta que le sorprendió, ya que buscaban a una persona que supiera inglés. «No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos». Más allá de la anécdota, los datos oficiales confirman que la construcción atraviesa dificultades estructurales para encontrar determinados perfiles.

Un sector cada vez más envejecido

La situación que describe José María no es un caso aislado. El envejecimiento de los trabajadores de la construcción se ha convertido en uno de los principales desafíos del sector, mientras que la incorporación de jóvenes no avanza al mismo ritmo. Una parte importante de los profesionales se encuentra próxima a la jubilación y será necesario encontrar un relevo para mantener la capacidad de trabajo.

El SEPE confirma que las dificultades de contratación en España tienen un carácter estructural y que la construcción se encuentra entre los sectores con problemas para cubrir determinados puestos. La falta de candidatos disponibles, la experiencia profesional y las competencias técnicas aparecen entre las principales causas, junto con factores como el envejecimiento de la población activa y las dificultades de relevo generacional.

Los jóvenes no llegan al relevo

La construcción necesita incorporar nuevas generaciones, pero conseguirlo no resulta sencillo. Las condiciones físicas del trabajo, la imagen tradicional del sector, los salarios iniciales y la competencia con otras profesiones hacen que muchos jóvenes no contemplen convertirse en albañiles como primera opción laboral.

El relevo generacional se ha convertido así en una de las grandes preocupaciones del sector. Las empresas necesitan profesionales que conozcan los oficios tradicionales, pero también trabajadores capaces de adaptarse a nuevas tecnologías, materiales y métodos de construcción. Formar a esos nuevos profesionales requiere tiempo, inversión y una estrategia que permita hacer atractivos estos empleos para las generaciones más jóvenes.

El reto va más allá de hablar inglés

La historia de José María termina planteando una pregunta que afecta al futuro de la construcción española, ya que ¿cómo conseguir trabajadores si quienes tienen experiencia están envejeciendo y los jóvenes no encuentran suficientes incentivos para incorporarse? La solución no parece pasar únicamente por modificar los requisitos de las ofertas, sino por mejorar la formación, facilitar el acceso a los oficios y hacer más atractivas estas profesiones.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, José María explicó su experiencia y relató cómo, después de presentarse a una oferta de trabajo, recibió la respuesta de que se buscaba a alguien que supiera inglés. El albañil, que comenzó a trabajar con 14 años, mostró su sorpresa ante el requisito y puso sobre la mesa la realidad de un oficio en el que, según su testimonio, cada vez cuesta más encontrar jóvenes dispuestos a incorporarse.