En el último año, la construcción ha experimentado una llegada masiva de trabajadores extranjeros. Sólo de 2024 a 2025 la presencia de inmigrantes en el sector se ha disparado un 10% hasta suponer el 25% del total de los trabajadores de dicha industria. Es decir, en la actualidad, un cuarto de los trabajadores de la construcción en España tienen nacionalidad extranjera.

Los ocupados del sector de la construcción, con un total de 1,5 millones de trabajadores, representan el 6,9% del total de ocupados a nivel nacional. De todos ellos, más de 380.000 son personas extranjeras y poco más de dos de cada diez proceden de países de la Unión Europea.

Según destaca el Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción, un 76% de los empleados llegó a España desde un país fuera de la UE. Estos casos, además, aumentaron un 12% en el último año y Marruecos se ha posicionado como el país de origen más numeroso entre los trabajadores extranjeros del sector con un 17%.

Asimismo, le sigue de cerca Rumanía con un 15,3% y Colombia con un 13,4% de los albañiles. A la cola se encuentran en la actualidad otros países como Perú con un 4,9% de representación o Ecuador con un 4,7%.

Con todo ello, el porcentaje de extranjeros que trabajan en el sector de la construcción ha alcanzado un nivel muy superior al observado en el conjunto de la economía española, donde suponen el 15,7%. De hecho, en esta industria su presencia está creciendo a una velocidad mucho más elevada que la nacional. La ocupación de españoles dedicados a la construcción sólo aumentó en un 2,2% a lo largo de los doce meses de 2025.

Un sector envejecido

La construcción lleva un par de años dando la voz de alarma por la falta de personal, por lo que la llegada de trabajadores extranjeros podría empezar a salvar al sector.

Actualmente, el 90% de todos sus trabajadores tiene más de 30 años y, lo que es peor, el 22% se jubilará durante la próxima década. Esta conjunción de factores pone en jaque un elemento fundamental de la solución a la crisis de vivienda en la que se encuentra inmerso el país.

En concreto, según los últimos datos disponibles, de las 1,5 millones de personas ocupadas actualmente en el sector, apenas 164.898 tienen menos de 30 años (10,8%), mientras que el 67,2% se sitúan entre los 30 y los 54 años, y el 22% restante superan los 55 años, por lo que podrían jubilarse de aquí a 2036.

Los datos, por tanto, reflejan un grave problema de relevo generacional en un sector que, además, atraviesa una importante transformación tecnológica. No hay profesionales para liderar el cambio y esto merma la calidad y la cantidad de las obras, más necesarias que nunca.

Al menos los últimos datos registrados por el sector posicionan a la construcción como el sector que más ha aumentado en la comparativa anual, situando su crecimiento por encima de la industria (4,1%), del sector servicios (2,2%) y de la agricultura (1,5%).