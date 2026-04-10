La construcción da la voz de alarma: se está quedando sin albañiles. Actualmente, el 90% de todos sus trabajadores tiene más de 30 años y, lo que es peor, el 22% se jubilará durante la próxima década. Esta conjunción de factores pone en jaque un elemento fundamental de la solución a la crisis de vivienda en la que se encuentra inmerso el país.

En concreto, según los últimos datos disponibles, de las 1,5 millones de personas ocupadas actualmente en el sector, apenas 164.898 tienen menos de 30 años (10,8%), mientras que el 67,2% se sitúan entre los 30 y los 54 años, y el 22% restante superan los 55 años, por lo que podrían jubilarse de aquí a 2036.

Los datos, por tanto, reflejan un grave problema de relevo generacional en un sector que, además, atraviesa una importante transformación tecnológica. No hay profesionales para liderar el cambio y esto merma la calidad y la cantidad de las obras, más necesarias que nunca.

Una amenaza para la vivienda

En un informe elaborado por la Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC), los expertos señalan que el envejecimiento, junto a la falta de trabajadores cualificados, constituye «una seria amenaza tanto para solucionar los problemas de vivienda como para construir y asegurar un adecuado mantenimiento de las principales infraestructuras» que necesita España.

Según PTEC, la falta de profesionales cualificados podría afectar en el corto y medio plazo a la calidad de las obras, así como retrasar proyectos y dificultar la implantación de herramientas tecnológicas.

Esta última parte consideran desde el sector que es fundamental, puesto que ya están transformando la planificación, el diseño y la gestión de las infraestructuras.

De hecho, mantienen la innovación y la adopción de nuevas técnicas constructivas como un atractivo de cara a las nuevas generaciones. Explican que con su implantación podrían generar profesiones más cualificadas que atraigan a los más jóvenes.

La evolución del sector esperan que vaya encaminada a que deje de percibirse únicamente como una actividad tradicional vinculada a la obra física y empiece a crearse un entorno cada vez más tecnológico y digitalizado donde confluyan perfiles de ingeniería, arquitectura o análisis de datos.

Un sector tras la revolución tecnológica

El sector de la construcción busca atraer y retener talento para impulsar la revolución tecnológica. La digitalización de procesos, el desarrollo de soluciones más sostenibles y la incorporación de nuevas tecnologías redefinen la actividad constructiva, pero PTEC alerta de que las empresas encuentran cada vez más dificultades para captar profesionales cualificados y capaces de liderar este cambio.

Además, este déficit de trabajadores no estaría directamente relacionado con una remuneración excesivamente baja. De hecho, los salarios actuales de la construcción se encuentran por encima de los de otros sectores.

Según un reciente informe de Infojobs, el sueldo medio de un obrero asciende hasta los 28.567 euros y el de un técnico en maquinaria de construcción alcanza los 28.762 euros anuales. Estas cifras superan el salario promedio de las vacantes publicadas en la plataforma, que en 2025 fue de 27.336 euros.

En cualquier caso, la creciente apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación está dando lugar a nuevos perfiles profesionales dentro de las empresas constructoras que, a su vez, estarían también mejor pagados.

Según Carlos Martínez Bertrand, director gerente de PTEC, «el sector de la construcción debe reforzar su atractivo para los más jóvenes. Por ello, la innovación, la colaboración entre agentes público-privados y la incorporación de talento cualificado deben ser elementos clave para consolidar la transformación tecnológica de una de las industrias estratégicas de la economía».