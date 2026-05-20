La primera ola de calor del año está más cerca de lo que esperamos: llegará con el Pentecostés

Llegará con Pentecostés la primera gran ola de calor del año, está más cerca de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con la llegada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de cerca. Tenemos por delante unos días en los que nadie hubiera imaginado que se produciría un cambio tan importante. Es hora de conocer en primera persona lo que podría pasar con una transformación que puede ser clave y que quizás acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Estaremos pendientes de una ola de calor que podría acabar siendo la primera del año con unas temperaturas que ya apuntarán maneras. El buen tiempo llega a toda velocidad y puede ser el que nos dará alguna que otra sorpresa en unos días en los que venimos de un importante descenso de las temperaturas. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que el verano parece que se adelantará y aparecerá a una velocidad nunca vista. Antes de terminar el mes de mayo, vamos a ver los termómetros disparados.

Llegará con el Pentecostés

Estas fechas que tenemos por delante en el calendario pueden convertirse en la antesala de algo más. Con un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. En estos días en los que realmente tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que serán esenciales.

Pentecostés puede acabar siendo la fecha que nos marcará este calendario en el que vamos a recordar un aumento de las temperaturas considerable, con unas cifras que realmente ponen los pelos de punta y preocupan a más de uno. Son tiempos de ver llegar unos cambios destacados que pueden hacernos ver el verano que nos espera.

El tiempo en España va cobrando especial protagonismo y lo hace de tal forma que a medida que avancen las horas podremos tener por delante algunas transformaciones que acabarán siendo esenciales en unos días en los que cada elemento puede ser esencial.

Este tiempo que nos estará esperando podría acabar generando una importante sorpresa en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una forma totalmente inesperada.

La primera gran ola de calor está más cerca de lo que esperábamos

Pensábamos que no tendríamos que preocuparnos del calor hasta bien entrado el verano, después de unos días en los que las temperaturas han sufrido un fuerte descenso. La realidad, es que estamos ante una novedad plena que puede acabar siendo la que nos afectará en breve.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «La Península y Baleares continuarán bajo la influencia del anticiclón centrado en Europa, que dejará un tiempo estable en todo el territorio. Predominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas. Solamente los litorales cantábrico, gallego, balear y el alto Ebro presentarán algo de nubosidad baja, que tenderá a desaparecer durante el día. En montañas de la mitad norte se espera nubosidad de evolución que podría dejar algún chubasco débil y aislado. En Canarias, se prevén cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto. Son probables los bancos de niebla matinales en el tercio norte peninsular, en Baleares y en puntos del litoral mediterráneo. Se prevé la presencia de polvo en suspensión en el suroeste y en el área de Alborán. Continuará el ascenso de las temperaturas en la Península y en Baleares, a excepción de las máximas en el Estrecho y las mínimas en los interiores del tercio oriental, donde se esperan descensos. Se espera que los ascensos de las máximas sean notables en el Cantábrico. Las máximas superarán los 30 grados en el sudoeste, el valle del Ebro y, localmente, el valle del Duero, interiores del Cantábrico oriental, vegas del sudeste e incluso puntualmente los 35 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. En Canarias las temperaturas subirán ligeramente».

Las temperaturas preocuparán a los expertos que nos advierten de lo que puede pasar en breve, con unas cifras que son realmente sorprendentes: «Ascensos notables de las máximas en el Cantábrico. Las máximas superarán los 30 grados en el sudoeste, el valle del Ebro y, localmente, en el valle del Duero, interiores del Cantábrico oriental, vegas del sudeste e incluso puntualmente los 35 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana».