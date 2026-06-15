La psicología lo confirma: tu reacción ante un semáforo en ámbar dice más de ti de lo que imaginas

Millones de conductores toman cada día una decisión casi de forma automática, que es la de cruzar un semáforo en ámbar. Sin embargo, la psicología sugiere que este simple gesto puede decir mucho de la personalidad de una persona, la forma de gestionar el estrés o la relación contra el riesgo.

Algunos especialistas aseguran que acelerar justo antes de que el semáforo se ponga en rojo no responde a la experiencia al volante o la prisa. Detrás de esas reacciones suelen estar mecanismos psicológicos relacionados con la impulsividad y la necesidad de las personas de evitar la frustración al detener su vehículo.

El cerebro realiza un análisis rápido en apenas unos segundos entre el beneficio y el riesgo y calcula el tiempo suficiente para pasar, aunque no siempre es racional. El contexto, las emociones o incluso el cansancio influyen directamente en la decisión. Los expertos señalan que las personas con menor control inhibitorio tienden a actuar de forma más impulsiva al volante.

La psicología también ha identificado a un perfil de personas como «buscador de sensaciones», a las cuales les atraen más las situaciones de tensión y que asumen más riesgos en la conducción. A esto se suma una tolerancia baja a la frustración, por ser una pérdida de tiempo inaceptable.

Otros factores que afectan la conducción

Las emociones también juegan un papel fundamental en estas decisiones. Las prisas, el estrés o la ansiedad pueden llevar a muchos conductores a tomar decisiones en apenas segundos. El cansancio es otro elemento clave, al hacer que el cerebro procese más lentamente la información y que, por tanto, tome decisiones menos precisas.

Los psicólogos del tráfico animan a anticiparse observando cuánto tiempo lleva en verde el semáforo, mantener la distancia de seguridad y planificar los desplazamientos con margen suficiente. A modo de conclusión, los especialistas recuerdan que estas decisiones reflejan patrones de comportamiento relacionados con la impulsividad, la percepción del peligro y la gestión emocional.