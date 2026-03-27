De cuánto es la multa por saltarse un semáforo en rojo

Planifica tu viaje, respeta los límites y llega seguro a tu destino. La seguridad vial es responsabilidad de todos.

Según la actual normativa de tráfico, saltarse un semáforo en rojo es una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros, que se quedarían al 50% (100 euros) si lo abonas dentro de los plazos establecidos. Además, esta acción supondría la pérdida de hasta cuatro puntos en el carnet de conducir , lo que resume la peligrosidad de este acto. Tal y como hemos destacado líneas atrás, se considera un acto muy peligroso e incluso temerario, y podría provocar situaciones de alto peligro para la vida de las personas. Cabe destacar que respetar los semáforos es fundamental para garantizar la seguridad de todo tipo de usuarios, ya sean personas a pie, ciclistas, conductores…

Actualmente, en nuestro país, saltarse un semáforo en rojo se considera una infracción grave de tráfico . Esta sanción se aplica porque ignorar esta luz roja supondrá poner en riesgo la seguridad vial y la vida de otras personas, ya que puede provocar colisiones o accidentes de tráfico con otros vehículos o incluso atropellos a peatones. También cabe destacar en casos más graves, si la conducta incluso se considera temeraria o incluso genera más peligro de lo habitual, se podría derivar en sanciones mucho más fuertes o en responsabilidades penales.

Cuándo te puedes saltar un semáforo en rojo

Antes de entrar en profundidad para explicar este punto, cabe destacar que no está permitido saltarse un semáforo en rojo en condiciones normales, pero sí existen excepciones concretas que están recogidas en el Reglamento General de Circulación, y a continuación os la detallaremos. Para vehículos convencionales, esta acción solo se puede realizar cuando un agente de tráfico indique que podemos rebasar el semáforo en rojo, de lo contrario estarías expuesto a una sanción económica. Hay que recordar que sus señales prevalecen sobre las luminosas.

Por otro lado, no nos podemos olvidar de los servicios de emergencia, es decir, policía, bomberos, ambulancias… estos podrán saltarse el semáforo siempre que lo indiquen con señales acústicas y luminosas y extremando la precaución en todo momento para evitar colisiones con otros vehículos.

En resumidas cuentas, solo puedes pasar un semáforo en rojo si una autoridad lo ordena o si eres un vehículo de emergencia en servicio; en cualquier otro caso, está prohibido y sancionado.

¿Cuáles son las multas más habituales en España?

El exceso de velocidad, el uso del móvil al volante, no usar el cinturón de seguridad, no respetar las señales, no pasar la ITV o conducir sin casco en la motocicleta, entre otras, son algunas de las infracciones más habituales en España. Descubre el top-10.

Exceso de velocidad: los ciudadanos suelen superar los límites establecidos en la vía y, por ende, esta infracción es la más común en nuestro país.

los ciudadanos suelen superar los límites establecidos en la vía y, por ende, esta infracción es la más común en nuestro país. La manipulación del móvil en el momento de la conducción se coloca como uno de los principales motivos de sanción.

en el momento de la conducción se coloca como uno de los principales motivos de sanción. El uso del cinturón de seguridad o usarlo de forma errónea cierra el tercer lugar del podio.

o usarlo de forma errónea cierra el tercer lugar del podio. Saltarse un semáforo en rojo.

No respetar señales de stop : no detenerse completamente o saltárselo directamente.

: no detenerse completamente o saltárselo directamente. Conducir bajo alcohol o drogas y superar los límites legales impuestos en el Reglamento de Circulación.

y superar los límites legales impuestos en el Reglamento de Circulación. Aparcar de forma incorrecta y estacionar el vehículo en zonas prohibidas.

y estacionar el vehículo en zonas prohibidas. No pasar la ITV es otra de las multas más vistas en España, y que está sancionada con una multa de 200 a 500 euros, dependiendo el contexto.

es otra de las multas más vistas en España, y que está sancionada con una multa de 200 a 500 euros, dependiendo el contexto. No llevar casco de la motocicleta

de la motocicleta Conducir sin seguro y no tener póliza obligatoria vigente para cubrir posibles desperfectos.