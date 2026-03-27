Aviso a los conductores que lleven esto en su coche en Semana Santa: puedes ser multado con 200 euros

De cara a Semana Santa 2026, del viernes 27 al domingo 29 de marzo, están previstos 4,3 millones de desplazamientos por carretera. La DGT recuerda que el año pasado, fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales ocho eran motoristas, e insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino. En este contexto, los conductores deben prestar especial atención a las normas de tráfico esta Semana Santa, ya que hay gestos comunes que pueden salir muy caros.

Por ejemplo, el hecho de colgar un ambientador o un adorno en el espejo retrovisor interior, a pesar de no estar prohibido expresamente, puede suponer una multa de 200 euros. El motivo se encuentra en el artículo 19 del ReglamentoGeneral de Circulación, que determina que «la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos; únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias; no obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá en las condiciones establecidas en la reglamentación de vehículos».

La DGT advierte a los conductores de cara a Semana Santa

«Este próximo viernes a las 15:00 horas arranca la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, unos días de descanso para muchos, en los que está previsto que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete Comunidades Autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana). La Operación Especial se divide en dos fases, la primera de las cuales será este primer fin de semana, desde las 15:00 horas del viernes 27 hasta las 00:00 del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos, y, la segunda estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril», detalla la DGT.

Durante la operación salida, el principal flujo de tráfico se dirige desde los grandes núcleos urbanos hacia poblaciones con actos religiosos tradicionales, segundas residencias, zonas de montaña y destinos turísticos tanto de costa como de práctica de deportes de invierno. Por su parte, en la operación retorno, el tráfico se concentra en sentido contrario, es decir, hacia las grandes ciudades, siendo especialmente conflictivos los accesos a estos núcleos urbanos debido al aumento de la circulación.

Adornos voluminosos en el espejo retrovisor

La clave para entender esta norma que los conductores deben tener muy en cuenta esta Semana Santa está en la visibilidad. La DGT es muy clara al respecto: es imprescindible mantener un campo de visión sin obstáculos hacia la vía. Teniendo esto en cuenta, aunque hay quienes ven los ambientadores o los adornos como un simple detalle sin importancia, pueden interferir en la observación del entorno y, por ende, convertirse en un problema de seguridad.

Sin embargo, el Reglamento General de Circulación no establece unas medidas exactas ni un «tamaño máximo» para lo que se puede llevar colgado del retrovisor. Por lo tanto, en la práctica, depende del criterio del propio agente si el ambientador o el adorno es demasiado grande y puede distraer al conductor. Si considera que puede haber algún riesgo para la seguridad vial, la sanción asciende a 200 euros.

Además, el problema no se limita únicamente a lo que se cuelga del retrovisor. También pueden suponer una sanción otros elementos que dificulten la visibilidad, como pegatinas colocadas en el parabrisas fuera de las zonas autorizadas o láminas tintadas que no cumplan la normativa o carezcan de homologación.

Operación Especial

La Operación Especial «Semana Santa – 2026» arranca el viernes 27 de marzo a partir de las 15:00 horas, con la primera operación salida, en la que «se prevén desplazamientos de largo recorrido por el comienzo del período vacacional», junto a movimientos de corto recorrido propios del fin de semana. Durante esa jornada, «serán conflictivas las salidas de los grandes núcleos urbanos» y la franja más desfavorable se sitúa entre las 15:00 y las 22:00 horas.

El dispositivo continúa con distintas fases a lo largo de los días siguientes, destacando el miércoles 1 de abril, cuando comienza la segunda fase en gran parte del país, considerada la más importante por volumen de tráfico. En ese momento, «se producirán problemas de circulación y retenciones en las salidas y accesos de los grandes núcleos urbanos», intensificándose durante la tarde y noche.

El retorno cobra especial protagonismo el domingo 5 de abril, cuando «a partir de media mañana se prevén problemas de circulación y retenciones en los lugares o zonas de destino por inicio del regreso». Finalmente, el lunes 6 de abril se completa el retorno en las comunidades donde es festivo, dando por concluido el operativo a las 00:00 horas.